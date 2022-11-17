Приспешники Путина выпустили ракету "Бук" умышленно, – суд о сбитии "Боинга" рейса MH17

В Нидерландах оглашают окончательный приговор по делу МН17. Суд считает, что сбили самолет умышленно.

По словам судьи Хендрика Стейнхауса, обвиняемые осознавали последствия запуска ракеты, передает 24 канал. Хотя не были уверены, что это военный самолет. Однако это никак не снимает ответственность.

Важно "Россия оказала влияние": судьи в Гааге выносят приговор по делу MH17 – онлайн-трансляция

Ракету запустили намеренно

Судья подчеркнул, что ракету "Бук" невозможно запустить по ошибке, поскольку процесс включает в себя ряд шагов.

"Бук" невозможно выпустить по ошибке или импульсивно. Это продуманное решение в соответствии с конкретной процедурой. Таким образом суд определил, что ракета была выпущена намеренно,

– сказал судья.

Цель террористов была одна – сбить самолет и убить всех на борту.

Суд признал Гиркина и других подозреваемых причастными

Так, суд признал Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко причастными к катастрофе MH17.

В самолет попали из Первомайского, которое было подконтрольно пророссийским боевикам. Также суд констатировал, что у России был контроль над самопровозглашенным квазиобразованием "ДНР" еще с апреля 2014 года. Вожаки сепаратистов назначались Кремлем. Поэтому Москва оказала влияние.

Что известно о сбитии МН17

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью.

Он выполнял рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия).

Все пассажиры и экипаж погибли – 298 человек. Большинство из них были гражданами Нидерландов.

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