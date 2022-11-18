Суд в Гааге дал понять, что россиянам не избежать участи Милошевича

Решение суда в Гааге по поводу сбития малайзийского Боинга – не просто победа, оно эпохально.

Клеймо убийц поставлено

Будет поводом доставать Россию еще десятки лет. И не только потому, что суд окончательно юридически признал, что самолет был сбит российской ракетой и с территории, которую Россия контролировала.

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Расплата придет за каждым палачом

Суд определил, что Россия сознательно лгала и манипулировала доказательствами – это ложь на государственном уровне. И теперь все суды будут исходить из того, что материалы, предоставляемые Россией, с большой вероятностью могут быть ложью. Это значительно ослабит позиции России в любых судах – сегодня и в будущем.

Однако также важно, что суд приговорил троих обвиняемых к пожизненному заключению, несмотря на то, прямо ли они совершали это преступление или отдавали приказы. И это сигнал для всех в России – отделаться скулежем о выполнении приказов в будущем не удастся, отвечать будут все и по максимуму.

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Суперовое решение суда по поводу преступников, а вину России докажет Международный суд. А потом останется выполнить приговоры. Осужденные, конечно, могут надеяться, что их не выдадут, но Айхман и Милошевич тоже надеялись – где они сейчас?

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