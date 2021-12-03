В Гааге протестующие ворвались в здание Организация по запрещению химического оружия

Полиция Гааги в Нидерландах задержала группу курдских демонстрантов. Они ворвались в здание Организации по запрещению химического оружия около полудня.

Митингующие обвиняют Турцию в том, что она применяла химическое оружие против курдов. Всего протестующих было около 50 человек.

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Позиция курдов

Как объяснили демонстранты, ворвавшиеся в здание, они сделали это, чтобы привлечь внимание. Они снова призывали ОЗХЗ к решительным действиям, а также расследовать то, что Турция применяла химическое оружие против курдов.

Курдские демонстранты ворвались в здание ОЗХЗ: смотрите видео

Что известно об операции Турции против курдов

Турция пошла в наступление на курдов после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп отозвал из Сирии американские войска, несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

Турецкие войска вошли в Сирию и интенсивно обстреливали территорию курдов. Эрдоган не считался с реакцией международного сообщества и уверял, что ни за что операцию не прекратит. Целью Турции было "очистить" территорию северной Сирии на 32 километра вглубь от турецкой границы, чтобы затем переселить туда сирийских беженцев.

Глава исполнительного комитета Сирийского демократического совета Ильхам Ахмед заявляла во время своего выступления в Конгрессе США, что Турция использовала фосфор во время военной операции на севере Сирии. По ее словам, из-за военной операции Турции более 300 тысяч человек покинули свои дома, еще 250 человек, большинство из которых дети погибли, 300 человек считаются пропавшими без вести.

Применение фосфорных боеприпасов запрещено дополнительным протоколом в Женевскую конвенцию о защите жертв войны.