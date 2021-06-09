"Я на месте, жду с игрушкой": в Гааге заслушали переговоры боевиков перед сбитием MH17

В Нидерандах продолжается рассмотрение дела по существу относительно сбитого малазийского Boeing в небе над Донбассом. В суде заслушали записи телефонных разговоров обвиняемых в сбитии Олега Пулатова, Леонида Харченко и так называемого главы разведки боевиков Сергея Дубинского.

Обнародованные разговоры произошли 16 и 17 июля 2014 года. Их перехватила СБУ и отдала Международной следственной группе. Многие участники этих разговоров ранее неоднократно подтверждали их подлинность.

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Боевики говорили, что без "Бука" будет ж*па

В суде заслушали записи переговоров боевиков между собой. В разговоре, за сутки до аварии, Дубинский отмечает, что положение псевдореспублик на фронте тяжелое, его люди несут потери. Им необходимо тяжелое вооружение, чтобы отбиваться от украинских военных.

Если я успею утром получить "Бук" и отправить туда, это будет хорошо, если не успею, то ж*па,

– сказал так называемый начальник разведки.

Разговор о перевозке "Бука"

Так называемый "начразведки" рассказывает, куда поставить "Бук", который уже направляется из России. Информацию он сообщает Харченко. Дубинский: берешь туда только из вернувшихся, сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял да? Харченко: Ага. Дубинский: Остальных оставляешь здесь. Раз. Туда приходишь, там есть рядом Первомайское, посмотри по карте. Харченко: Я понял. Дубинский: Где-то в том районе располагается. Вытаскиваешь туда своих же, кто у тебя остался. И твоя задача – резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас повезешь. В разговоре с Пулатовым вновь повторяет о расположении зенитного комплекса именно в Первомайском. Дубинский в разговоре с Пулатовым: Слушай меня. Сейчас "Крот" привезёт "Бук-М" (в 2014 году позывной "Крот" носил подозреваемый по делу Леонид Харченко). Надо поставить где-то в районе Первомайска. "Бук-М"... И придут три танка "Востока" с охраной.

"Я в Снежном с игрушкой"

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года ЗРК "Бук", доставили к границе России с Украиной в месте, где ее контролировали боевики. Затем комплекс пересек границу и уехал в Донецк.

По данным следствия, "Бук" завершил движение в составе колонны в районе супермаркета "Фуршет" в Снежном. Это подтверждают две обнародованные в суде записи разговоров людей с голосами Пулатова и Харченко. Они пытались найти друг друга в Снежном.

Так, в звонке, совершенном в 12:42 (примерно за 4 часа до аварии МН17) человек с голосом Харченко сообщает Пулатову: "Я в Снежном, у "Фуршета", с игрушкой". Пулатов отвечает, что едет туда же.

Пулатов через своих адвокатов сообщил, что не помнит, участвовал ли он в таком разговоре. Однако он уверен, что под игрушкой в беседе понимался не "Бук", а некий переносной предмет.