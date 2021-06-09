Оприлюднені розмови сталися 16 і 17 липня 2014 року. Їх перехопила СБУ і віддала Міжнародній слідчій групі. Багато учасників цих розмов раніше неодноразово підтверджували їхню автентичність.

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У суді заслухали записи переговорів бойовиків між собою. У розмові за добу до аварії Дубинський зазначає, що положення псевдореспублік на фронті важке, його люди зазнають втрат. Їм необхідне тяжке озброєння, аби відбиватися від українських військових.

Якщо я встигну вранці отримати "Бук" і відправити туди, це буде добре, якщо не встигну, то ж*па,

– сказав так званий начальник розвідки.

Важливо! За даними слідства, в ніч з 16 на 17 липня 2014 року ЗРК "Бук", доставили до кордону Росії з Україною в місці, де її контролювали бойовики. Потім комплекс перетнув кордон і поїхав у Донецьк.