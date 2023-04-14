Россия должна "Нафтогазу" 5 миллиардов: Жданов объяснил, что будет в случае невыплаты

Украина выиграла тяжбу между НАК "Нафтогаз" и Россией, которая длилась очень много лет. Так, суд в Гааге обязал государство-агрессора компенсировать 5 миллиардов за утраченные с 2014 года активы в Крыму.

Сюда входят и магистрали, и емкости для хранения газа и нефти, и буровые башни, конфискованные Россией. Это очень положительное и справедливое решение. Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Момент истины

Любопытно, что это не просто международный суд. Он имеет юридический статус в международном уголовном праве.

В случае невыполнения его решений страны, признающих этот суд, приступят к аресту имущества. По его решению состоится реализация этого имущества для выплаты Украине компенсации в размере 5 миллиардов долларов,

– объяснил Жданов.

Это одна из институций ООН, так что обойти суд никак не получится. Да, Россия приняла ряд документов, отменяющих верховенство международного права над внутренним. Но аресты и конфискации российского имущества по всему миру избежать не удастся.

Это могут быть арестованные самолеты и корабли под российским флагом. Это могут быть арестованные грузы, перевозящие корабли под другим флагом, но груз принадлежит России, либо компании из России, либо бизнесмену из России,

– акцентировал военный эксперт.

По его мнению, это очень серьезное решение. Оно вполне ожидаемо и логично. "Теперь для России наступает момент истины: либо они выплачивают, либо начинают терять свое имущество", – подытожил Олег Жданов.

Жданов о решении гаагского суда по волокиту "Нафтогаза" с Россией: смотрите видео

Что известно о решении