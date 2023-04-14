Сюди входять і магістралі, і місткості для зберігання газу та нафти, і бурові вежі, які були конфісковані Росією. Це дуже позитивне і справедливе рішення. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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Момент істини

Цікаво, що це не просто міжнародний суд. Він має юридичний статус у міжнародному кримінальному праві.

У разі невиконання його рішень країни, які визнають цей суд, почнуть арешт майна. За його рішенням відбудеться реалізація цього майна для виплати Україні компенсації у розмірі 5 мільярдів доларів,

– пояснив Жданов.

Це одна з інституцій ООН, тож обійти суд ніяк не вийде. Так, Росія ухвалила низку документів, які скасовують верховенство міжнародного права над внутрішнім. Але арешти й конфіскації російського майна в усьому світі уникнути не вдасться.

Це можуть бути арештовані літаки й кораблі під російським прапором. Це можуть бути арештовані вантажі, які перевозять кораблі під іншим прапором, але вантаж належить Росії, або компанії з Росії, або бізнесмену з Росії,

– акцентував військовий експерт.

На його думку, це дуже серйозне рішення. Воно є цілком очікуваним та логічним. "Тепер для Росії настає момент істини: або вони виплачують, або починають втрачати своє майно", – підсумував Олег Жданов.

Жданов про рішення гаазького суду щодо тяганини "Нафтогазу" з Росією: дивіться відео

Що відомо про рішення