В международном праве есть пробелы, – военный эксперт об ордерах на арест Шойгу и Герсимова

Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба России Валерия Герасимова за совершение военных преступлений со стороны российской армии в Украине. Этому поспособствовала украинская власть, согласовав юрисдикцию МУС и пригласив Офис прокурора МУС расследовать военные преступления в Украине.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что по инициативе Украины был запущен ряд процедур, чтобы на военные преступления России отреагировали на разных площадках.

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Три направления ответственности

Мусиенко отметил, что в первую очередь надо реагировать на военную агрессию военными методами и уничтожать врага, отражать его многочисленные атаки. Второе направление ответственности – санкционное. Третье – юридическое, которое предусматривает привлечение к ответственности за совершенные преступления российскими военными командирами, начиная с верхушки.

"Думаю, что МУС выдаст ордера на арест не только Путина и Львовой-Беловой, Шойгу и Герасимова, а как минимум на весь состав тех лиц, которые находились на заседании Совета нацбезопасности и обороны России в конце февраля 2022 года. Тогда было принято решение о незаконном признании псевдогосударственных образований ЛНР и ДНР. Они все несут полную ответственность за начало и "освящение" российской агрессии против Украины", – озвучил Мусиенко.

Международное право имеет пробелы

Военный эксперт отметил, что в истории международных институтов после Второй мировой войны такого случая привлечения к ответственности ядерного государства еще не было. До этого все примеры деятельности Международного суда или выдачи ордеров на арест касались Африки. Однако, по мнению Мусиенко, в международном праве существуют серьезные пробелы.

"Есть суд, есть прокуратура и полиция, последняя должна обеспечить задержание лица, подозреваемого в преступлении. В международных институтах есть прокуратура и суд, но нет полиции", – рассказал Мусиенко.

Пока Шойгу и Герасимов находятся на территории России и пока российские власти отказываются сотрудничать с МУС, достать их оттуда – проблематично, это можно сделать только, если провести спецоперацию,

– пояснил военный эксперт.

Не менее важным в условиях полномасштабной войны является необходимость в возмещении ущерба, нанесенного страной-агрессором Украине: за уничтоженные дома, предприятия, инфраструктуру. Мусиенко отметил, что сейчас это частично начинает компенсироваться из российских замороженных активов.