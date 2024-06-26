Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко сказал 24 Каналу, что это уже пятый и шестой ордера на арест, который выдал МУС в Гааге в отношении российских военных преступников. Предыдущие были выданы Владимиру Путину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой, а также военным – Сергею Кобылашу и Виктору Соколову.

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Суд может быть и через 20 лет

Теперь за высшим военным руководством России закреплен статус военных преступников или подозреваемых в совершении военных преступлений.

Это означает, что более 130 государств имеют обязательства во время пребывания на их территории этих лиц арестовать их и передать Международному уголовному суду в Гааге,

– отметил Павличенко.

Там должны состояться соответствующие следственные действия по расследованию и судебному процессу. Когда это произойдет – неважно – через 10 или даже 20 лет. Эти лица в глазах цивилизованного мира являются преступниками.

Такая практика была уже в прошлом. Целый ряд высокопоставленных военных чиновников были сначала объявлены в розыск, затем были привлечены к ответственности и осуждены,

– пояснил он.

Речь идет о суде в отношении бывшей Республики Югославии, Руанды. Опираясь на опыт этих судебных институтов был создан Международный уголовный суд. Он уже более 20 лет осуществляет свою работу по расследованию тяжких преступлений в сфере международного гуманитарного права по ряду государств.

Президенты государств, военнокомандующие несут первоочередную ответственность за планирование, предоставление приказов на совершение конкретных военных преступлений, которые имеют доказательный характер в терминах МУС.

"Поэтому не возникает сомнения, что Шойгу и Герасимов руководили процессами, отдавали приказы по нападениям, которые повлекли тяжкие последствия для гражданского населения, гражданской инфраструктуры, создали угрозу энергетической безопасности Украины. Соответственно, в действиях этих лиц был умысел на нанесение этого вреда", – подчеркнул Александр Павличенко.

Россияне, которым МУС выдал ордеры на арест