Президент Франции не принял отставку премьера страны

Президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьер-министра страны Габриэля Атталя.

Об этом со ссылкой на Елисейский дворец пишет BFMTV.

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Макрон не принял отставку премьера Атталя

В канцелярии французского президента сказали, что Макрон попросил Атталя пока остаться на посту премьер-министра, чтобы "обеспечить стабильность в стране".

Заметим, что Атталь накануне заявил, что подаст в отставку согласно французской политической традиции, но готов исполнять обязанности премьер-министра, если президент примет соответствующее решение.

Заметим, что Габриэля Атталя назначили на должность нового премьер-министра Франции 9 января 2024 года. Он – самый молодой глава правительства за всю историю страны.

Напомним, что во Франции 7 июля состоялся второй тур досрочных выборов в парламент. Уже 8 июля стали известны официальные результаты голосования французов.

В Министерстве внутренних дел Франции рассказали, что по результатам второго тура парламентских выборов во Франции партия "Народный фронт" обеспечила себе первое место, а коалиция президента Эммануэля Макрона "Вместе" заняла второе место. На третьем месте – ультраправая партия "Национальное объединение", которой ранее прогнозировали победу на выборах.

Итак, "Народный фронт" получил 182 места в парламенте, коалиция "Разом" – 168 мест, а "Национальное объединение" – 143 места.

Стоит отметить, что ни одна из партий, которые прошли во французский парламент, не получили абсолютного большинства, ведь для этого нужно 289 мест.