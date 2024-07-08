Про це з посиланням на Єлисейський палац пише BFMTV.

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Макрон не прийняв відставку прем'єра Атталя

У канцелярії французького президента сказали, що Макрон попросив Атталя поки що залишитися на посаді прем'єр-міністра, щоб "забезпечити стабільність у країні".

Зауважимо, що Атталь напередодні заявив, що подасть у відставку згідно з французькою політичною традицією, але готовий виконувати обов'язки прем'єр-міністра, якщо президент ухвалить відповідне рішення.

Зауважимо, що Габріеля Атталя призначили на посаду нового прем'єр-міністра Франції 9 січня 2024 року. Він – наймолодший глава уряду за всю історію країни.

Нагадаємо, що у Франції 7 липня відбувся другий тур дострокових виборів у парламент. Уже 8 липня стали відомі офіційні результати голосування французів.

У Міністерстві внутрішніх справ Франції розповіли, що за результатами другого туру парламентських виборів у Франції партія "Народний фронт" забезпечила собі перше місце, а коаліція президента Еммануеля Макрона "Разом" посіла друге місце. На третьому місці – ультраправа партія "Національне об'єднання", якій раніше прогнозували перемогу на виборах.

Отже, "Народний фронт" отримав 182 місця в парламенті, коаліція "Разом" – 168 місць, а "Національне об'єднання" – 143 місця.

Варто зазначити, що жодна з партій, які пройшли у французький парламент, не здобули абсолютної більшості, адже для цього потрібно 289 місць.