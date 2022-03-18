Гадячские охотники забрали у россиян 10 танков и передали их ВСУ

Полтавские охотники отбирают технику у оккупантов, когда те испуганные бегут от мощного сопротивления наших Вооруженных Сил Украины.

Такую информацию сообщают в пресс-службе Полтавской областной военной администрации. Отмечается, что охотники уже отобрали более 10 вражеских танков, другой техники, а также пулеметы и автоматы.

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Начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин отметил, что на севере Полтавщины происходят бои с российскими оккупантами, речь об ахтырском направлении.

Кроме того, продолжается так называемое "гадячское сафари" – охотники уже не только с ружьями охотятся, но и отобрали у оккупантов пулеметы и автоматы, а также более 10 танков и другую технику. Она передана Вооруженным Силам Украины, отремонтирована и уже работает на нашу армию,

– рассказал Лунин.

По его словам, в ряды теробороны в области привлечены около 15 тысяч человек. А те, кто не успел попасть в Вооруженные силы, в том числе и ТрО, должны продолжить работать.

Дмитрий Лунин добавил, что экономический фронт также является очень важным. Полтавщина сейчас тыловая область, поэтому должны здесь обеспечить эффективную работу экономики.

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