На Гаити похитили 17 американских миссионеров
Источник:The New York Times
В городе Порт-о-Пренс неизвестные захватили христианских миссионеров из США. Банда похитила собственно проповедников, их детей и членов семей.
По словам представителей службы безопасности Гаити, произошло это 16 октября. Банда с оружием в столице Гаити просто захватила людей, среди которых были дети.
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Как похитили миссионеров на Гаити
Подробности похищения остаются не до конца выясненными. Местные чиновники заявили, что миссионеров похитили из автобуса, который направлялся в аэропорт. Там якобы должны были высадить некоторых членов группы, прежде чем продолжить движение к другому пункту назначения.
Гаити находится в состоянии политических потрясений, и похищение в государстве является тревожным, но привычным явлением. Впрочем, похищение такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью.
Насилие растет по всей столице Порт-о-Пренс. По некоторым оценкам, сейчас банды контролируют примерно половину города.
Последние новости о Гаити
- 11 октября банда расстреляла школьный автобус в городе Порт-о-Пренс, ранив по меньшей мере 5 человек.
- В августе Гаити всколыхнуло мощное землетрясение. Число жертв от стихии, по наименьшим оценкам, достигло 2 тысяч. В то же время почти 10 тысяч человек получили ранения.
- Другое потрясение в государстве произошло в ночь на 7 июля. Тогда убили президента Жовенеля Моиза. Организованная преступная группа атаковала резиденцию главы государства. Задержали 23 подозреваемых, некоторых предполагаемых фигурантов объявили в розыск.