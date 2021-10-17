На Гаити похитили 17 американских миссионеров

В городе Порт-о-Пренс неизвестные захватили христианских миссионеров из США. Банда похитила собственно проповедников, их детей и членов семей.

По словам представителей службы безопасности Гаити, произошло это 16 октября. Банда с оружием в столице Гаити просто захватила людей, среди которых были дети.

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Как похитили миссионеров на Гаити

Подробности похищения остаются не до конца выясненными. Местные чиновники заявили, что миссионеров похитили из автобуса, который направлялся в аэропорт. Там якобы должны были высадить некоторых членов группы, прежде чем продолжить движение к другому пункту назначения.

Гаити находится в состоянии политических потрясений, и похищение в государстве является тревожным, но привычным явлением. Впрочем, похищение такой большой группы американцев шокировало чиновников своей наглостью.

Насилие растет по всей столице Порт-о-Пренс. По некоторым оценкам, сейчас банды контролируют примерно половину города.

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