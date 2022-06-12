Гайдай анонсировал централизованную помощь жителям Луганской области, где бы они ни находились

Из-за нападения России на Украину многие наши люди вынуждены были покинуть дома или остались вообще без них. Государство оказывает таким людям помощь.

Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что жители Луганской области также могут ее получить. Ведь есть такие люди, которые переселенцы уже дважды: первый раз в 2014-м, а второй раз – сейчас.

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Как именно получить помощь

По словам Гайдая, сейчас руководители гражданских администраций организовали или продолжают организовывать в удаленном доступе специальные центры. Там будут помогать людям, которые выехали.

Луганская ОВА пока будет принимать информацию и запросы от людей по своим телефонам. Также жители Луганской области могут обращаться к руководителям своих общин, если имеют их контактные номера телефонов.

А в целом за эту неделю мы сделаем так, чтобы это было централизовано, чтобы вся информация поступала в одно место и мы будем проговаривать и решать все вопросы. То есть относительно медицины, жилья, оформления документов,

– заверил Гайдай.

Он подчеркнул, что помощь получат все.

Какую еще помощь могут ожидать люди

По словам Гайдая, Луганская ОВА уже имеет список из всех областей, где и в каких больницах находятся жители региона, которые вынуждены были эвакуироваться, но имеют определенные болезни.

Именно их будут брать на контроль обязательно. Также будет помощь и гуманитарными вещами. Ведь есть достаточно международных партнеров внутри страны и просто волонтеров, которые помогают и которые хотят помогать.

Ситуация в Луганской области

Российские оккупанты пытаются выйти на административные границы области. Вооруженные Силы Украины оказывают мощное сопротивление и оборняют наши позиции, поэтому у россиян ничего не получается. Как следствие, они беспощадно бьют по Луганской области всеми возможными видами оружия, стирая регион с лица земли. Очень ожесточенные бои продолжаются в Северодонецке. Сергей Гайдай сообщал, что в уличных боях ВСУ выигрывают. Но вражеская артиллерия разрушает дома в городе и другую гражданскую инфраструктуру.

А 11 июня в результате вражеских обстрелов на предприятии "Азот" в Северодонецке произошла утечка смазочных материалов. Это лишний раз свидетельствует, что россияне не остановятся ни перед чем, чтобы захватить еще больше территории. Им даже безразлично, что имеют дело с химическим предприятием и могут натворить бед и себе. Из-за обстрела предприятия вспыхнул масштабный пожар.

Но ВСУ изо всех сил стараются как можно больше насолить врагу и выбить его из города. Например, Сергей Гайдай рассказывал интересный случай, который произошел с российскими оккупантами в Северодонецке за последние дни. По его словам, те хотели провести совещание в местном Доме химиков, но все начало взрываться. Гранаты летели даже в окна. Как следствие много ликвидированных захватчиков.

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