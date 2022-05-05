Гайдай опубликовал карту разрушений в Попасной, созданную исследователями Токийского университета.

Исследователи Токийского университета создали цифровые карты разрушений в Луганской области. Больше всего их зафиксировали в Попасной.

На карте видны места, где массово возникали пожары в Попасной. Фото опубликовал глава Луганской ОВА 4 мая.

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Исследовательская группа Токийского университета опубликовала цифровые карты, на которых визуализированы разрушения в Луганской области в результате российского вторжения. Больше всего разрушений зафиксировали в Попасной,

– написал Гайдай.

Спутники с помощью инфракрасного излучения показали, что за последний месяц в ряде городов Луганской области возникали масштабные пожары. Это свидетельствует о мощных атаках со стороны России.

Больше разрушений зафиксировали в Попасной. На карте ясно видно, как россия уничтожает только "стратегические объекты",

– отметил глава ОВА.



Разрушение в Попасной / Фото Hidenori Watanave, Ph.D.

Сводка Генштаба 5 мая: коротко

Враг наступает в Донецкой и Луганской областях. Он пытается удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях противник активных действий не предпринимал.

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать Харьков и область, и осуществлять разведывание. В районе севернее Изюма продолжает артиллерийские и минометные обстрелы.

На Донецком и Таврическом направлениях продолжаются вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии столкновения. Противник применяет к тому же авиацию.

Российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Успехов не имеют.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг продолжает обстреливать позиции ВСУ.

В Мариуполе захватчики блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе "Азовстали". Противник возобновил наступление с помощью авиации.

На Южнобугском направлении активных боев не было. Враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ и инфраструктуре региона.

На границе Николаевской и Херсонской областей ВСУ освободили несколько населенных пунктов.

Часть российских военных 35-й армии восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину после ухода в район восстановления. Дело в том, что российские оккупанты понесли значительные потери. Сейчас они надеются возвратиться в Россию.

Российские военные южного округа тоже деморализованы. У них существенные проблемы с вооружением и средствами защиты.

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