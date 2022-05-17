Видео последствий обстрела обнародовал председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Вблизи бомбоубежища образовалась огромная яма, а здание – разрушено.

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Глава Луганской области не уточнил, были ли жертвы и пострадавшие в результате вражеского обстрела.

На этом видео последствия ударов российской армии по Лисичанску – район бомбоубежища, где прятались люди,

– написал Сергей Гайдай.

Видео обстрела по Лисичанску

Какая ситуация на Луганщине: важные новости

Ситуация на Луганщине напряженная, но Вооруженные Силы Украины продолжают бороться против российских оккупантов. Недавно враг понес там серьезные потери.

Захватчики пытались штурмовать горную общину и территорию вблизи Сиротино. Однако им ничего не удалось: ВСУ уничтожили много россиян, поэтому они были вынуждены отступать. Кроме того, россияне обстреляли два населенных пункта из артиллерии: в Горном – девять поврежденных домов, в Золотом – шесть.

За минувшие сутки, 16 мая, в зоне ООС украинские военные отбили 11 атак врага. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор", 5 танков, 6 артиллерийских систем (3 реактивные системы залпового огня), 12 единиц боевой бронированной техники и автомобиль. Живую силу сейчас трудно подсчитать из-за чрезвычайно интенсивных боевых действий. Силы ПВО сбили Су-25 и три беспилотника "Орлан-10".

Как сообщал Сергей Гайдай еще 15 мая, Украина пока контролирует лишь 10% территории Луганской области. Это – Северодонецк, Лисичанск, окрестности Рубежного и прилегающие к этим городам поселки городского типа и села.

С 2014 года российские оккупанты захватили лишь 30% территории Луганской области. Сейчас украинские военные были вынуждены отступить, чтобы не растягивать линию обороны. Гайдай считает, что это правильное решение. ВСУ надежно обороняются.

Наша оборона мощная, мы выстоим, Северодонецк надежно защищен, что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать! Верьте в ВСУ!

– подчеркнул Сергей Гайдай.

По словам советника министра внутренних дел Вадима Денисенко, Северодонецк сейчас – едва ли не самая горячая точка в этой войне. Это единственная точка, где оккупанты сейчас могут несколько продвигаться.

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