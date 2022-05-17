Відео наслідків обстрілу оприлюднив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Поблизу бомбосховища утворилася величезна яма, а будівля – зруйнована.

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Очільник Луганської ОВА не уточнив, чи були жертви та постраждалі внаслідок ворожого обстрілу.

На цьому відео наслідки ударів російської армії по Лисичанську – район бомбосховища, де ховалися люди, – написав Сергій Гайдай.

Відео обстрілу по Лисичанську

Яка ситуація на Луганщині: важливі новини

Ситуація на Луганщині напружена, але Збройні Сили України продовжують боротися проти російських окупантів. Нещодавно ворог зазнав там серйозних втрат.

Загарбники намагалися штурмувати Гірську громаду та територію поблизу Сиротиного. Однак їм нічого не вдалося: ЗСУ знищили багато росіян, тому вони були змушені відступати. Крім того, росіяни обстріляли два населених пункти з артилерії: в Гірському – дев’ять пошкоджених будинків, в Золотому – шість.

За минулу добу, 16 травня, в зоні ООС українські військові відбили 11 атак ворога. Окупанти втратили зенітно-ракетний комплекс "Тор", 5 танків, 6 артилерійських систем (3 реактивні системи залпового вогню), 12 одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль. Живу силу наразі важко підрахувати через надзвичайно інтенсивні бойові дії. Сили ППО збили Су-25 та три безпілотники "Орлан-10".

Як повідомляв Сергій Гайдай ще 15 травня, України поки що контролює лише 10% території Луганської області. Це – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного та прилеглі до цих міст селища міського типу й села.

З 2014 року російські окупанти захопили лише 30% території Луганської області. Зараз українські військові були змушені відступити, щоб не розтягувати лінію оборони. Гайдай вважає, що це правильне рішення. ЗСУ надійно обороняються.

Наша оборона потужна, ми вистоїмо, Сєвєродонецьк надійно захищений, що навіть те велике скупчення рашистів та техніки не зможе його завоювати! Вірте в ЗСУ!

– наголосив Сергій Гайдай.

За словами радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, Сєвєродонецьк зараз – чи не найгарячіша точка у цій війні. Це єдина точка, де окупанти зараз можуть дещо просуватися.

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