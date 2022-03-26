Гайдай показал ракету, по которой оккупанты обстреляли Лисичанск

Россия ударила по Лисичанске ракетой "Точка-У", а в Северодонецке горят несколько домов.

26 марта россияне открыли огонь по Лисичанску и Северодонецку. В то же время именно сегодня необходимо было соблюдать "режим тишины", ведь согласованы зеленые коридоры, в частности, в этих городах. Оккупанты ударили по Лисичанску ракетой "Точка-У" и "Градами".

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал ракету, которой обстреляли город.

Ракета "Точка-У" / фото Сергея Гайдая

Последствия обстрелов городов и сел Луганщины

Сейчас спасатели едва успевают тушить пламя, ведь пожары произошли в нескольких районах.

В Северодонецке горели жилые и дачные дома, квартиры, гаражи, склады и лес. Оккупанты обстреляли станцию ​​экстренной медицинской помощи.

В Золотом в результате обстрела произошло возгорание жилого дома.

В Новотошковском в результате обстрела один раненый человек, 7 человек эвакуированы в безопасное место.

В Лисичанске в результате обстрела загорелся жилой дом.

В Рубежном произошло более десяти пожаров в жилом секторе.

Спасателям ГСЧС Луганской области крайне тяжело ликвидировать пожары под постоянными обстрелами, но рискуя собственной жизнью, чрезвычайники продолжают выполнять задачи по назначению.

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