Выключили мобильный интернет и вывозят в россию награбленное, – Гайдай о ситуации в Луганской области

Оккупанты в Луганской области продолжают притворяться, что не замечают масштабного контрнаступления ВСУ. В то же время враг делает все, чтобы скрыть информацию об огромных потерях.

Оккупанты отключили интернет в Луганской области, чтобы "повысить обороноспособность и безопасность". Кроме того, россияне продолжают вывозить награбленное имущество из области.

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Какая ситуация сейчас в Луганской области

Очереди на пунктах пропуска уже который день не уменьшаются. На трассе Старобельск – Луганск зафиксировали около 300 гражданских автомобилей, которые в основном с номерами Харьковской области. Практически весь транспорт – с прицепами, загруженными награбленным имуществом. За рулем российские военные.

Украинские защитники уже освобождают Луганщину

ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Луганщины. Глава ОВА Сергей Гайдай добавил, что в течение суток ВСУ нанесли 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники россиян.

Утром 11 сентября украинский флаг развевался в поселке Песчаное, что в Старобельском районе Луганской области. Впоследствии было деоккупировано село Куземовка. Об этом ранее сообщил Гайдай. Он также выложил фото, где можно увидеть, что на вышке ветер подхватывает наш флаг.

Отметим, что Куземовка – село в Сватовском районе. Есть все шансы, что вскоре мы услышим хорошие новости и о самом Сватове. А уже после него можно будет выйти в Рубежное и браться за возвращение контроля над Северодонецком.

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