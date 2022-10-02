В районе Золотого ВСУ обезвредили около 60 оккупантов, – Гайдай
Источник:Сергей Гайдай
Украинские защитники продолжают обезвреживать оккупантов в Луганской области. В ходе наступательной операции ВСУ в районе Золотого потери врага составили 60 человек погибшими и ранеными.
Для украинских военных 1 октября в Луганской области показалось удивительно продуктивным. Только авиация нанесла по противнику 29 ударов.
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Кроме 60 обезвреженных оккупантов, украинские защитники уничтожили 4 единицы военной техники. Ракетные войска и артиллерия Украины нанесли удары по 8 командным пунктам и 10 позициям противника.
Также ВСУ ликвидировали:
- 3 склада с боеприпасами;
- 2 зенитных ракетных комплекса С-300;
- 2 БпЛА.
Глава Луганской ОВА подтвердил поражение одного из опорных пунктов врага, 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.
За 1 октября ВСУ отразили вражеские атаки возле таких населенных пунктов:
- Казачья Лопань;
- Выемка;
- Бахмутское;
- Бахмут;
- Веселая Долина;
- Первомайское.
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Потери противника по состоянию на 2 октября:
ВСУ постоянно уничтожают врага в тылу и на поле боя. По состоянию на 2 октября количество ликвидированных российских солдат – около 60 110 (+500) человек.
Потери боевой техники и оружия оккупантов:
- танков – 2377 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 4975 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 1405 (+8) ед,
- РСЗО – 337 (+1) ед,
- средств ПВО – 176 (+0) ед,
- самолетов – 264 (+0) ед,
- вертолетов – 227 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1015 (+6),
- крылатых ракет – 246 (+0),
- кораблей /катеров – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3796 (+10) ед,
- специальной техники – 131 (+0).
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