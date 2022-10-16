Эффекта неожиданности не будет, – Гайдай о том, как оккупанты готовятся к наступлению ВСУ в Луганской области

Украинские защитники продолжают ежедневно освобождать от врага все больше населенных пунктов. Успешное контрнаступление на Харьковщине открыло нам плацдарм для деоккупации Луганщины. Однако будет происходить она без эффекта неожиданности.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал в эфире телемарафона.

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Он отметил, что большое количество оккупантов, которые бежали из Лимана, пришли на Луганщину. Там они окопались и укрепили свои позиции, однако это не поможет им.

Я не буду говорить ни о сроках, ни о планах, пусть ВСУ делают свою работу, а мы не будем мешать. Но в ближайшее время мы увидим результат работы Вооруженных Сил Украины. Поверьте, оккупантам не помогут все те меры, которые они приняли,

– подчеркнул Гайдай.

В то же время, Гайдай предупредил, что теперь не будет такого эффекта неожиданности, как во время деоккупации Харьковщины.

"Это уже будет такая четкая операция по контрнаступлению ВСУ без фактора неожиданности", – объяснил он.

Что сейчас происходит в Луганской области

Россияне продолжают нести колоссальные потери в войне с Украиной. Из-за большого количества раненых больницы в Луганске просто не принимают гражданских, ведь все места заняты оккупантами.

Такая же ситуация и с моргами. Они большей частью заполнены трупами оккупантов. Поэтому для гражданских мест там очень мало.

Российская ФСБ завербовала "зеков", отбывавших наказание на территории квазиреспублики в Луганской области. Все они должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Также враг продолжает прибегать к привычной для россиян практике этнических чисток. На оккупированной части Луганщины захватчики выселяют украинцев из их жилья, чтобы заселить туда российских офицеров. Подобные случаи были зафиксированы в населенном пункте Рубежное Луганской области. Там кадыровцы, прибывшие для "усиления" войск оккупантов, начали выселять украинцев из домов.

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