"Их уже тысячи": Гайдай назвал 2 категории российских мобилизованных в Луганской области

Кремль продолжает отправлять на войну в Украине недавно мобилизованных россиян. В частности, так называемых "мобиков" перебрасывают на Донбасс.

Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в последнее время мобилизованных в Луганской области стало больше.

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"Мобилизированных завозят сотнями. В конце концов, их здесь уже тысячи", – сказал Гайдай.

Какие группы мобилизованных россиян перебросили в Луганскую область

Как отметил глава Луганской ОВА, условно можно выделить 2 категории российских мобилизованных в Луганской области.

Первая – это гражданские люди, которых мобилизовали и после максимум двухнедельного обучения отправили на фронт.

Вторая часть – это зеки, которых владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин лично вербовал по тюрьмам.

Как рассказал Гайдай, только из тюрем Санкт-Петербурга забрали почти 2 тысячи заключенных. Их отправили на Сватовское и Бахмутское направления в Донецкой области.

Цель оккупантов под Бахмутом

Если говорить именно о Бахмутском направлении в Донецкой области, то, по словам Гайдая, там воюют не только мобилизованные заключенные. Там также есть вагнеровцы, профессиональные военные и имеющие боевой опыт.

Россияне задались целью захватить Бахмут. Туда бросили все средства, там очень много личного состава. Россия использует зэков исключительно как пушечное мясо для того, чтобы понять, где огневые позиции наших защитников,

– рассказал глава Луганской ОВА.

Дальше оккупанты работают артиллерией или пытаются прорвать оборону ВСУ силами профессиональных военных.

Как Россия использует мобилизованных

Гайдай добавил, что в Луганской области Россия также использует как недавно мобилизованных, так и зэков исключительно для того, чтобы "закрыть какие-то дыры".

Оккупанты пытаются с помощью большого объема людей, даже не имеющих военной подготовки, остановить продвижение Вооруженных Сил Украины. Однако это россиянам не удастся,

– подчеркнул глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай рассказал о мобилизованных россиянах, которых везут в Луганскую область: смотрите видео

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