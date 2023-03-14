Гайдай уходит с должности главы Луганской ОВА, – СМИ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай уходит с должности. Об этом он может объявить в ближайшее время.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники. По данным СМИ, свое решение глава ОВА может огласить уже завтра, 15 марта.

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Гайдай может стать послом в Казахстане

Отмечают, что отставка Гайдая связана с назначением его послом в Казахстан. По данным осведомленных источников, Казахстан должен предоставить агреману на назначение нового посла уже после проведения внеочередных парламентских выборов, запланированных на 19 марта.

На место Гайдая, отмечают источники LB.ua, офис президента рассматривает несколько кандидатур среди военных.

Что известно о возможном увольнении Гайдая

24 Канал обратился за комментарием к главе ОВА Луганщины Сергей Гайдая. Однако там отломились комментировать информацию от LB.ua.

Напомним, что информация о переводе Сергея Гайдая послом в Казахстан появилась 30 января 2023 года. Об этом сообщили журналисты ОП.

Тогда же глава Луганской ОВА заявил, что решения о его возможных назначениях на другие должности нет. Однако добавил, что готов работать и в другом направлении, если это определит президент.

Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока, что никаких документов нет,

– отметил Гайдай.

Также он отметил, что работает до последнего дня повсюду на государственной службе, даже если завтра назначат на другую должность.

Казахстан является важной страной для развития отношений, поскольку имеет нефть, газ, вооружение и выгоден с точки зрения инвестиций. Известно, что против назначения Гайдая активно выступали россияне.

Также известно, что на место нового главы Луганской ОВ рассматривался народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко.