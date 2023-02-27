Оккупанты начали полномасштабное наступление на Луганскую область, – Гайдай

Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области. Активные боевые действия идут на трех направлениях.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Belsat сообщил, что самые активные бои идут возле Белогоровки, на направлении Сватово – Купянск и в районе Кременной, пишет 24 Канал.

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Гайдай заявил об эскалации в Луганской области

По его словам, фиксируется увеличение количества обстрелов позиции Сил обороны и населенных пунктов, освобожденных от россиян. Также оккупанты предпринимают попытки штурмовать позиции Сил обороны.

Гайдай сообщил, что россияне пытаются штурмовать пехотой или пехотой с поддержкой тяжелой техники.

Можно сказать, что у нас началась приличная эскалация за последние несколько недель.

– констатировал глава Луганской ОВА.

Гайдай убежден, что Россия вряд ли бросит в бой сотни танков и тысячи солдат. Он подчеркнул, что уже идет реализация полномасштабного наступления России.

"В чем это проявляется? На временно оккупированные территории Луганской области уже завезли большое количество тяжелой техники. Второе – много привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад забрали из мирной жизни и одели в форму", – сказал он и подчеркнул слабую подготовку оккупантов.

Гайдай рассказал, что россияне привозят много боекомплектов. Также в последнее время наблюдается, что россияне очень часто идут в наступление на разных направлениях и разным составом.

Он отметил, что оккупанты пытаются выявить слабые места в защите Сил обороны Украины.

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