Оккупанты начали полномасштабное наступление на Луганскую область, – Гайдай
Россия начала полномасштабное наступление в Луганской области. Активные боевые действия идут на трех направлениях.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Belsat сообщил, что самые активные бои идут возле Белогоровки, на направлении Сватово – Купянск и в районе Кременной, пишет 24 Канал.
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Гайдай заявил об эскалации в Луганской области
По его словам, фиксируется увеличение количества обстрелов позиции Сил обороны и населенных пунктов, освобожденных от россиян. Также оккупанты предпринимают попытки штурмовать позиции Сил обороны.
Гайдай сообщил, что россияне пытаются штурмовать пехотой или пехотой с поддержкой тяжелой техники.
Можно сказать, что у нас началась приличная эскалация за последние несколько недель.
– констатировал глава Луганской ОВА.
Гайдай убежден, что Россия вряд ли бросит в бой сотни танков и тысячи солдат. Он подчеркнул, что уже идет реализация полномасштабного наступления России.
"В чем это проявляется? На временно оккупированные территории Луганской области уже завезли большое количество тяжелой техники. Второе – много привезли новомобилизованных солдат из России, которых несколько месяцев назад забрали из мирной жизни и одели в форму", – сказал он и подчеркнул слабую подготовку оккупантов.
Гайдай рассказал, что россияне привозят много боекомплектов. Также в последнее время наблюдается, что россияне очень часто идут в наступление на разных направлениях и разным составом.
Он отметил, что оккупанты пытаются выявить слабые места в защите Сил обороны Украины.
Оккупанты резко увеличили количество атак
- В Генеральном штабе ВСУ утром 27 февраля сообщили, что основные усилия Россия сейчас сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Только за прошедшие сутки наши защитники отбили 81 атаку оккупантов на этих направлениях.
- Начальник главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов информировал, что стратегическая цель России – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области. Как рассказал Громов, к лету этого года захватчики хотят захватить Донецкую и Луганскую области.
- Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов также сообщил, что Россия стремится оккупировать всю Донецкую область до конца марта. Впрочем, оккупанты неоднократно ставили дедлайн по поводу оккупации Донецкой области, но каждый раз проваливали его.