Гайдай рассказал о главных задачах на посту главы прифронтовой Луганщины

Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что в его ближайших планах – развитие дорог в области, строительство новой железнодорожной ветки и модернизация теплоэлектроцентралей и шахт.

Как р ассказал недавно назначенный глава Луганщины, зимой ремонтные работы проводить будет почти невозможно, поэтому в этот период планируют заняться разработкой документации, передает ТСН .

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В перспективе – это развития дорог, это договориться получить финансирование и построить железнодорожную ветку, она там очень нужна, она соединит два участка. Это стратегически попробовать решить вопрос по ТЭЦ, водоснабжению и шахтам. Предварительные договоренности уже есть, в ближайшее время у меня будет встреча с премьером-министром Чехии. Чехи заинтересованы в модернизации наших шахт, это такой огромный стратегический комплекс,

– подчеркнул Гайдай.

По его словам, в течение ближайших 2 – 3 лет на Луганщину планируют запустить "Интерсити".

"Это будет очень важно для людей, так как время. К примеру, из Северодонецка куда-то доехать до Киева – очень трудно. Так же мы даже инвесторам покажем, что мы развиваемся, мы восстанавливаем инфраструктуру. Для них это важно, чтобы могли они спокойно приезжать с какими-то делегациями, оценивать, экспертов своих отправлять", – подытожил председатель Луганской ОГА.

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Сергей Гайдай возглавил Луганскую область 26 октября после того, как соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Перед этим его кандидатуру согласовал Кабмин.

Заметим, что Гайдай сменил на посту главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого. Как пояснил Зеленский, предшественник Гайдая не был слишком быстрым, поэтому его пришлось сменить.