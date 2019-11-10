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      Гайдай рассказал о главных задачах на посту главы прифронтовой Луганщины

      28 Читати новину українською
      Сергей Гайдай
      Сергей Гайдай / Укрінформ

      Руководитель Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что в его ближайших планах – развитие дорог в области, строительство новой железнодорожной ветки и модернизация теплоэлектроцентралей и шахт.

      Как рассказал недавно назначенный глава Луганщины, зимой ремонтные работы проводить будет почти невозможно, поэтому в этот период планируют заняться разработкой документации, передает ТСН .

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      В перспективе – это развития дорог, это договориться получить финансирование и построить железнодорожную ветку, она там очень нужна, она соединит два участка. Это стратегически попробовать решить вопрос по ТЭЦ, водоснабжению и шахтам. Предварительные договоренности уже есть, в ближайшее время у меня будет встреча с премьером-министром Чехии. Чехи заинтересованы в модернизации наших шахт, это такой огромный стратегический комплекс,
      – подчеркнул Гайдай.

      По его словам, в течение ближайших 2 – 3 лет на Луганщину планируют запустить "Интерсити".

      "Это будет очень важно для людей, так как время. К примеру, из Северодонецка куда-то доехать до Киева – очень трудно. Так же мы даже инвесторам покажем, что мы развиваемся, мы восстанавливаем инфраструктуру. Для них это важно, чтобы могли они спокойно приезжать с какими-то делегациями, оценивать, экспертов своих отправлять", – подытожил председатель Луганской ОГА.

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      Сергей Гайдай возглавил Луганскую область 26 октября после того, как соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Перед этим его кандидатуру согласовал Кабмин.

      Заметим, что Гайдай сменил на посту главы Луганской ОГА Виталия Комарницкого. Как пояснил Зеленский, предшественник Гайдая не был слишком быстрым, поэтому его пришлось сменить.

      Что известно о Сергее Гайдая? Он является уроженцем Луганщины – родился в Северодонецке.

      Свою политическую карьеру начал в 2008 году, когда получил должность помощника депутата Киевсовета Алексея Резника. С 2014 по 2015 год работал советником главы Обуховской райгосадминистрации Киевской области. В 2015 году стал депутатом в Мукачевской районной рады. С сентября того же года по ноябрь 2018-го был председателем Мукачевской райгосадминистрации.

      В декларации Сергей Гайдай отметил, что за 2018 год заработал почти 176 тысяч гривен. Кроме того, наличными он держит 40 тысяч евро.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Луганска Война на Донбассе
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