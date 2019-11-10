Гайдай розповів про головні завдання на посаді голови прифронтової Луганщини

Керівник Луганської ОДА Сергій Гайдай зауважив, що у його найближчих планах – розбудова доріг в області, побудова нової залізничної гілки та модернізація теплоелектроцентралей і шахт.

Як розповів нещодавно призначений очільник Луганщини, взимку ремонтні роботи проводити буде майже неможливо, тому в цей період планують зайнятися розробленням документації, передає ТСН.

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У перспективі – це розбудови доріг, це домовитись отримати фінансування та побудувати залізничну гілку, вона там є дуже потрібною, вона з’єднає дві ділянки. Це стратегічно спробувати вирішити питання щодо ТЕЦ, водопостачання та шахт. Попередні домовленості вже є, найближчим часом у мене буде зустріч із прем’єром-міністром Чехії. Чехи є зацікавленими в модернізації наших шахт, це такий величезний стратегічний комплекс,

– підкреслив Гайдай.

За його словами, упродовж найближчих 2 – 3 років на Луганщину планують запустити "Інтерсіті".

"Це буде дуже важливо для людей, тому що час. До прикладу, з Сєверодонецька кудись доїхати до Києва – дуже важко. Так само ми навіть інвесторам покажемо, що ми розвиваємось, ми відбудовуємо інфраструктуру. Для них це важливо, щоб могли вони спокійно приїжджати з якимись делегаціями, оцінювати, експертів своїх надсилати", – підсумував голова Луганської ОДА.

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Сергій Гайдай очолив Луганщину 26 жовтня після того, як відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Перед цим його кандидатуру погодив Кабмін.

Зауважимо, що Гайдай змінив на посаді очільника Луганської ОДА Віталія Комарницького. Як пояснив Зеленський, попередник Гайдая не був дуже швидким, тому його довелося змінити.

Що відомо про Сергія Гайдая?Він є уродженцем Луганщині – народився у Севєродонецьку.



Свою політичну кар’єру розпочав у 2008 році, коли отримав посаду помічника депутата Київради Олексія Рєзніка. З 2014 по 2015 рік працював радником голови Обухівської райдержадміністрації на Київщині. У 2015 році став депутатом в Мукачівській районній раді. З вересня того ж року до листопада 2018-го був головою Мукачівської районної державної адміністрації.



У декларації Сергій Гайдай вказав, що за 2018 рік заробив майже 176 тисяч гривень. Крім того, готівкою він тримає 40 тисяч євро.