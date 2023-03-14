Гайдая, Марченко и Гамалия уволили с должностей глав ОВА

Сергея Гайдая, Максима Марченко и Сергея Гамалия уволили с должностей глав ОВА. Соответствующее решение Кабмин согласовал 14 марта.

Гайдай с 2019 года занимал должность председателя Луганской ОВА. Гамалий с декабря 2020 года возглавлял Хмельницкую ОВА. Марченко с марта 2022 года – Одесскую ОВА. Заняв должность в первые дни полномасштабного вторжения, Марченко записал обращение к местным жителям и пообещал, что Одессу никто не сдаст.

Обратите внимание Гайдай назвал направление на Луганщине, которое не по зубам оккупантам

Пока ни один из них не прокомментировал увольнение. В Офисе Президента также не сделали пока никаких заявлений. Кого назначат руководителями Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА – неизвестно.

Гайдай может стать новым послом Украины в Казахстане

Ранее СМИ сообщали, что Гайдая ждет новое назначение. Он может занять должность посла Украины в Казахстане. Говорится, что Казахстан должен предоставить агреман на назначение нового посла после проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Ранее объявили, что они пройдут 19 марта.

Соответствующую информацию распространяли в январе 2023 года. Тогда Гайдай сообщил, что никаких решений нет. В то же время, он подчеркнул, что является членом команды президента Владимира Зеленского и готов работать на другом направлении фронта, если украинский лидер примет такое решение.

Я – член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит,

– заявил Гайдай.

Ранее говорилось, что в ОП есть несколько кандидатов, которые могут возглавить Луганскую ОВА. Их фамилии не называли.

Гайдай регулярно рассказывал детали о том, что происходит в Луганской области. В частности, недавно сообщал о "хлопке", который посетил врага на временно оккупированных территориях. Гайдай сообщал, что оккупанты делают все, чтобы оставить население на временно захваченных территориях без информации. В частности, враг глушит мобильную связь и Интернет.