Йеменские хуситы захватили корабль в Красном море: МИД проверяет, есть ли на борту украинцы
Йеменские хуситы заявили, что они похитили якобы израильское судно, на борту которого находятся 22 члена экипажа. В то же время, Израиль сообщил, что среди моряков есть граждане Украины.
Хуситы, контролируемые Ираном, ранее уже вмешивались в конфликт между Израилем и ХАМАС. Они предупреждали, что будут охотиться на израильские суда и призвали иностранных граждан воздержаться от работы на этих кораблях.
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Заявление йеменских хуситов
19 ноября, по данным СМИ, представитель йеменских хуситов Яхья Сареа сообщил, что в Красном море они захватили грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту, поскольку оно якобы принадлежит Израилю.
Впрочем, как об этом свидетельствуют открытые данные, владельцем судна является британская компания Ray Car Carriers, и оно ходит под флагом Багамских островов. В то же время The Times of Israel пишет, что одним из совладельцев Ray Car Carriers есть израильский бизнесмен Рами Унгер.
Комментарий Израиля
ЦАХАЛ в это время подтвердил захват судна. Армия обороны Израиля подчеркнула, что оно не имеет к их стране никакого отношения. Более того, на борту корабля нет евреев. Там находятся 25 членов экипажа, из которых все представители разных иностранных стран – Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.
В МИД отреагировали
Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что ведомство уже поручило причастным украинским посольствам проверить информацию о пребывании украинцев на борту захваченного в Красном море грузового судна Galaxy Leader. Также посольствам поручили обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей.
Держим эту ситуацию на особом контроле,
– подчеркнул Николенко.
Роль Йемена в конфликте ХАМАС и Израиля
- 31 октября Йемен объявил Израилю войну, выпустив по стране множество баллистических ракет и беспилотников. Обстрелы Израиля хуситы объяснили поддержкой братьев по мусульманской вере в Палестине.
- 6 ноября йеменские боевики сбили американский военный беспилотник MQ9.