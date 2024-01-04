О том, что освобождена из плена боевая медикиня 36 бригады морской пехоты Галина Федишин – сильная духом, рассказала в эфире телемарафона ее подруга Екатерина Цепух.

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Освобожденная из плена Галина Федишин – сильна духом

Екатерина Цепух сообщила, что общение в русской неволе на украинском языке было принципиальным для Галины Федишин.

У нее были свои принципы и Галя их придерживалась. То, что она говорила по-украински, для меня – не новость. И я не удивляюсь, потому что Галинка – сильная духом девушка и ее тяжело сломать. Она достигает своих целей,

– поделилась подруга.

Екатерина Цепух и Галина Федишин вместе служили в одной из механизированных бригад. В настоящее время военнослужащая находится в декретном отпуске. О том, что подругу освободили из плена, ей рассказала мама Галины.

Подруга рассказала, что очень сильно переживала и поддерживала связь с мамой Галины.

Это – невероятные эмоции, когда вчера услышала звонок и слова мамы: "Нашу Галинку освободили". Это для меня было счастье и одна из лучших новостей,

– делится Екатерина Цепух.

Она рассказала, что мама Галины Федишин узнала о том, что дочь в плену жива, всего полтора месяца назад.

Екатерина Цепух отметила, что раньше никаких новостей о Галине не было. По ее словам, "сколько мама не писала писем, ответа не последовало".

Женщина подчеркнула, что увольнение Галины Федишин из российской неволи – лучший подарок для ее родных и близких.

Что известно о боевом медике Галине Федишин