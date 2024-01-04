Про те, що звільнена з полону бойова медикиня 36 бригади морської піхоти Галина Федишин – сильна духом, розповіла в ефірі телемарафону її подруга Катерина Цепух.

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Звільнена з полону Галина Федишин – сильна духом

Катерина Цепух повідомила, що спілкування у російській неволі українською мовою було принциповим для Галини Федишин.

В неї були свої принципи й Галя їх дотримувалася. Те, що вона розмовляла українською мовою, для мене – не новина. І я не дивуюся, бо Галинка – сильна духом дівчина і її важко зламати. Вона досягає своїх цілей,

– поділилася подруга.

Катерина Цепух та Галина Федишин разом служили в одній з механізованих бригад. Наразі військовослужбовиця перебуває в декретній відпустці. Про те, що подругу звільнили з полону, їй розповіла мама Галини.

Подруга розповіла, що дуже сильно хвилювалася та підтримувала зв'язок з мамою Галини.

Це – неймовірні емоції, коли вчора почула дзвінок і слова мами: "Нашу Галинку звільнили". Це для мене було щастя й одна з найкращих новин наразі,

– ділиться Катерина Цепух.

Вона розповіла, що мама Галини Федишин дізналася про те, що донька в полоні жива, лише півтора місяця тому.

Катерина Цепух зазначила, що раніше жодних новин про Галину не було. За її словами, "скільки мама не писала листів, відповіді не було".

Жінка наголосила, що звільнення Галини Федишин з російської неволі – найкращий подарунок для її рідних та близьких.

Що відомо про бойову медикиню Галину Федишин