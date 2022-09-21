Была секретаршей Колихаева: Зеленский назначил главу военной администрации Херсона

Владимир Зеленский 21 сентября назначил Галину Лугову начальницей Херсонской городской военной администрации. Она заменила в должности Игоря Колихаева.

Об этом говорится в распоряжении, появившемся на сайте президента.

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Известно, что еще недавно Галина Лугова исполняла обязанности секретарши Херсонского городского совета. После похищения оккупантами Херсонского городского головы Игоря Колихаева она переняла его полномочия на себя.

В чем причина кадровых изменений

Дело в том, что 28 июня появилась информация о похищении российскими оккупантами мэра Херсона Игоря Колихаева. По мнению его советницы Галины Ляшевской, арест Колихаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями .

В преддверии похищения он получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". Колыхаев на встречу не пошел. Позже российские кафиры признали похищение мэра Херсона Игоря Колихаева.

Что известно о Галине Луговой

Она родилась 10 апреля 1976 года в Антоновке в пригороде Херсона. Училась в Херсонском государственном университете, изучала иностранные языки. Работала педагогом, возглавляла Антоновскую общеобразовательную школу I-III ступеней №21 Херсонского городского совета.

В политику пошла в 2015 году. В 2020 году шла в списках кандидатов в областной и городской советы от политической партии Игоря Колихаева "Нам здесь жить". Была назначена секретарем Херсонского городского совета в 2020 году. Имеет двоих сыновей.

Другие назначения 21 сентября

В течение 21 сентября на сайте президента появились и другие распоряжения о назначении, в частности:

Евгению Глебову – начальником Новониколаевской сельской военной администрации Скадовского района Херсонской области;

Любовь Минько – начальником Миловской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области;

Романа Фролова – начальником Горностаевской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;

Артура Давыдова – начальником Верхнерогачинской поселковой военной администрации Каховского района Херсонской области;

Алексея Соловьева – начальником Великокопановской сельской военной администрации Херсонского района Херсонской области;

Семена Мощенского – начальником Борозенской сельской военной администрации Бериславского района Херсонской области.

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