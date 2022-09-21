Про це мовиться у розпорядженні, яке з'явилося на сайті президента.

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Відомо, що ще донедавна Галина Лугова виконувала обов'язки секретарки Херсонської міської ради. Після викрадення окупантами Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва, вона перейняла його повноваження на себе.

В чому причина кадрових змін

Річ у тім, що 28 червня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами мера Херсона Ігоря Колихаєва. На думку його радниці Галини Ляшевської, арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою.

Напередодні викрадення він отримав лист від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". Колихаєв на зустріч не пішов. Пізніше російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Що відомо про Галину Лугову

Вона народилася 10 квітня 1976 року в Антонівці, що у передмісті Херсона. Навчалася у Херсонському державному університеті, вивчала іноземні мови. Працювала педагогом, очолювала Антонівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №21 Херсонської міської ради.

У політику пішла у 2015 році. У 2020 році йшла у списках кандидатів до обласної та міської рад від політичної партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". Була призначена секретарем Херсонської міської ради у 2020 році. Має двох синів.

Інші призначення 21 вересня

Протягом 21 вересня на сайті президента з'явилися й інші розпорядження про призначення, зокрема:

Євгенію Глєбову – начальником Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

Любов Мінько – начальником Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

Романа Фролова – начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Артура Давидова – начальником Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Олексія Соловйова – начальником Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

Семена Мощенського – начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.

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