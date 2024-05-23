Горит 60-тонная куча металлолома: в Гамбурге мощный пожар, огромное облако дыма быстро распространяется
Источник:Costa Nachrichten
Рано утром 23 мая в порту Гамбурга вспыхнул масштабный пожар. Загорелась 60-тонная куча металлолома. В небо поднялся столб густого дыма.
Из-за масштабного пожара жителей нескольких районов призвали закрывать окна и двери, а еще выключить системы вентиляции и кондиционирования.
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Что известно о пожаре в порту Германии
В Гамбурге-Хаймфельде горит 60-тонная куча металлолома. Пожар вспыхнул около 4 утра (по местному времени). По состоянию на 10 утра он продолжал бушевать.
Огромное облако дыма распространилось по гавани за считанные секунды. Экстренные службы борются с огнем. Кроме того, следят за состоянием воздуха.
В Гамбурге сильный пожар / HamburgNews / Höfig
Пожарная команда снова повысила уровень тревоги и пригласила дополнительные экстренные службы. Основной проблемой является сбор загрязненной воды для тушения, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Над Гамбургом облако дыма.
Сначала угроза касалась только районов Хаймфельд, Гарбург и Вильгельмсбург. Впрочем, дальше предупреждение распространили на Спаденланд, Кирхдорф, Ной-Аллермее и часть Бергедорфа. Неизвестно, сколько продлится тушение.
О сильном пожаре жителей предупреждают через приложения / Скриншот /KatWarn
Известно, что с огнем борются почти 100 экстренных служб, в частности, спасатели-волонтеры. Для тушения нужны тысячи литров воды. Также используется пожарная машина.
Экстренные службы постоянно проверяют качество воздуха, чтобы на ранней стадии выявить возможные риски для здоровья. Почему возник пожар, пока неизвестно.
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