Через масштабну пожежу жителів кількох районів закликали зачиняти вікна та двері, а ще вимкнути системи вентиляції й кондиціонування.
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Що відомо про пожежу в порту Німеччини
У Гамбурзі-Хаймфельді горить 60-тонна купа брухту. Пожежа спалахнула близько 4 ранку (за місцевим часом). Станом на 10 ранку вона продовжувала вирувати.
Величезна хмара диму поширилася по гавані за лічені секунди. Екстрені служби борються з вогнем. Окрім того, стежать за станом повітря.
У Гамбурзі сильна пожежа / HamburgNews / Höfig
Пожежна команда знову підвищила рівень тривоги та запросила додаткові екстрені служби. Основною проблемою є збір забрудненої води для гасіння, аби запобігти екологічній катастрофі. Над Гамбургом хмара диму.
Спочатку загроза стосувалася лише районів Хаймфельд, Гарбург і Вільгельмсбург. Втім, далі попередження поширили на Спаденланд, Кірхдорф, Ной-Аллермее та частину Бергедорфа. Невідомо, скільки триватиме гасіння.
Про сильну пожежу жителів попереджають через додатки / Скриншот /KatWarn
Відомо, що з вогнем борються майже 100 екстрених служб, зокрема, рятувальники-волонтери. Для гасіння потрібні тисячі літрів води. Також використовується пожежна машина.
Екстрені служби постійно перевіряють якість повітря, аби на ранній стадії виявити можливі ризики для здоров'я. Чому виникла пожежа, поки невідомо.
У Пенсильванії спалахнула пожежа на боєприпасному заводі
- Раніше, 15 квітня, у штаті Пенсильванія на північному сході США спалахнула пожежа на заводі з виробництва боєприпасів.
- Зауважимо, що станом на лютий 2023 року на цьому підприємстві виготовляли зброю для Сил оборони України.