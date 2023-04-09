Над немецким Гамбургом ядовитое облако дыма: горожан призывают закрывать окна

В немецком Гамбурге местных жителей предупредили о токсичном дыме в небе. Это произошло после большого пожара в районе Ротенбургсорт.

Как стало известно, в городе загорелись два склада. Поэтому в небе появился токсический дым.

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Над Гамбургом появилось ядовитое облако дыма

Согласно официальному предупреждению, жители Ротенбургсорта могут "пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе". Поэтому людей попросили немедленно закрыть окна и двери и выключить вентиляцию и кондиционирование.

Гамбург накрыл ядовитый дым: смотрите видео

Предварительно, облако дыма движется к центру города. В официальном предупреждении развитие пожара и задымления классифицировано как "чрезвычайная опасность".

Спикер пожарной службы отметил, что центр Гамбурга полностью затемнен от дыма.

Как стало известно, пожар возник около 4:30 утра. Над местом ЧП появился "дымовой гриб", выделяющий сероводород. К тому же там постоянно происходят детонации, пожарные могут попасть только в масках для дыхания.

В настоящее время работы по тушению продолжаются.

Центр Гамбурга полностью затемнен от дыма / фото Spiegel

Китай накрывали песчаные бури

Недавно Пекин и несколько северных провинций Китая накрыла мощная песчаная буря. В регионе виднелись густые облака оранжевой пыли. Это привело к загрязнению воздуха до опасного уровня.

Как сообщали в Пекинском центре мониторинга, это "самая сильная песчаная буря в этом году". Концентрация твердых частиц воздуха примерно в 37 раз превысила установленную в КНР норму.

Напомним, что также ранее сибирские регионы России атаковала опасность загрязнения воздуха. Тогда синоптики предупреждали жителей Красноярского и Алтайского краев, Кузбасса, Хакасии и Новосибирска об опасности загрязнения воздуха. Жителям страны-агрессора рекомендовали ограничить пребывание на улице из-за того, что отсутствие ветра не давало развеваться дыму над городами.