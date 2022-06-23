Гарант для Казахстана – это Китай, – Пионтковский об очередных пощечинах Путину

Казахстан имел все шансы стать первой жертвой имперских амбиций Путина. Раньше, чем Украина.

Дело в том, что в Казахстане очень много россиян и русскоговорящих. На этом было бы очень просто сыграть. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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С имперством Путина все работали по-разному

Каждый обрабатывал российских имперцев по своему. Вы (украинцы – 24 канал) не захотели с ними работать, и вас за это наказали – войной,

– отметил спикер.

Лукашенко же предлагал объединительные союзы и защищал от агрессии. Назарбаев каждый год приезжал в Москву и предлагал все новые планы "Великой Евразии". "Он перенес столицу на север, хотел "сгладить" жесткую этнико-географическую структуру Казахстана. Делал все, чтобы выглядеть "объединителем". А угроза назревала всегда", – сказал Пионтковский.

Сегодня Казахстан решил, что в эти игры больше не будет играть.

Теперь у европейских республик гарантом выступает Запад, а у Казахстана – Китай,

– добавил Андрей.

Пионтковский упомянул выступление главы Кремля на Петербургском международном экономическом форуме. "Токаев слушал заявления Путина о том, как тот "все будет возвращать, с "каменным лицом", подавляя "холодное бешенство". Он же понимает, что его имперские амбиции напрямую касаются и Казахстана", – заметил публицист.

Поэтому казахский лидер разбил Путина по всем пунктам. Четко сказал, что будет поддерживать американские санкции, потому что не видит смысла подставляться. "Через каждый абзац он повторял: "Мы с Китайской Народной Республикой, мы с товарищем Си Цзиньпинем… Путин стремительно теряет все постсоветское пространство", – сказал он.

Первым был Эрдоган

Турецкий лидер просто выбросил Путина из Восточного Кавказа. "Нет азербайджанской армии. Алиев и Эрдоган объявили о создании объединенной армии. Фактически Азербайджан является членом НАТО. Почему-то Россия закрывает на это глаза". Вам они разрушили пол страны за то, что вы подумали вступить в НАТО. А там – нет", – говорит Андрей.

Как Путин отреагирует на то, что его "опустили"

Пионтковский подчеркнул, что в последнее время Путин получает слишком много пощечин. В частности, речь идет о решении Литвы заблокировать транзит санкционных товаров в Калининград. "Я восхищаюсь, они могли этого не делать, но предпочли сделать. Кстати, это большой знак солидарности с Украиной", – убежден Пионтковский. По его словам, таким образом НАТО демонстрирует, что в случае агрессии со стороны России будет бороться "за каждый дюйм".

Кроме того, Токаев отказался признавать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Это некий "плевок" в лицо Путина.

Пионтковский объясняет, что недавно Путин прекрасно ладил с "интеллигенцией" – Макроном, Меркель, Саркози, Обамой и другими. "Он знал, что он – мелкий преступник, а Си Цзиньпинь и Эрдоган – это большие бандиты в законе, он не может с ними так себя вести", – сказал публицист.

Он напомнил, как Путин побоялся идти воевать против Эрдогана в условиях конфликта Армении и Азербайджана. Путин пытался сыграть на этом. "Он хотел установить перемирие, он это любит. Но Алиев с Эрдоганом рассчитали все по-другому. Надо было идти воевать с Эрдоганом", – подчеркнул Пионтковский. Более того полномасштабное вторжение России в Украину четко продемонстрировало, что собой представляет так называемая "вторая армия мира".

В заключение публицист считает, что никаких военных акций Путин не будет применять.

Токаев просто разбил Путина, – Пионтковский: смотрите видео