"Была огромная надежда на Трампа": что действительно является лучшими гарантиями безопасности для Украины

Украине сейчас надо выстоять. На фоне того, что США отходят от нашего государства, положительным сигналом является то, что одиночно европейские страны (в частности Дания, Норвегия, Нидерланды, Великобритания) все-таки ориентируются на военную поддержку Украины.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что европейцы понимают, что большим гарантом ее безопасности являются не США, а Украина – государство, которое имеет миллионную армию, передовой опыт ведения современной войны.

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Запад показал слабость перед Россией

Сегодня, по словам Жмайло, украинские спецслужбы и Силы обороны, а именно люди с боевым опытом – это гарант суверенитета и независимости Украины. Именно они являются лучшими гарантии безопасности. То, что в Украине все больше военных занимают военно-политические должности – это, по его мнению, правильный сигнал.

Почему раньше все говорили о гарантиях безопасности? Потому что была огромная надежда на Трампа. Мы можем не привязываться к его заявлению о 24 часах, все прекрасно понимали, что это чушь и нереально, но Запад как в покере сделал пас перед Россией,

– озвучил Жмайло.

Он напомнил, что американцы еще на переговорах в Саудовской Аравии подошли к украинской делегации, озвучили предложение согласиться на прекращение огня на 30 дней. Украина его поддержала. США и Европа тогда четко и грубо предупредили Россию, что если она не согласится на перемирие, то ее ожидают жесткие санкции, а Украину множество оружия.

Прогнозировалось, что в этот момент начнется реальное включение коллективного Запада в войну против России. Однако ничего этого не произошло, а все угрозы Запада оказались пустыми.

"Путин это воспринял как слабость, поэтому и не останавливается. Си Цзиньпин на параде в Москве был как хозяин Кремля, который приехал в свою северную провинцию, был лучшей системой ПВО от украинских дронов. Второе государство, которое вступило в войну против Украины – КНДР, 200 заводов работают на российский ВПК", – заметил Жмайло.

Теперь в Россию идет поставка не только северокорейских военных, но и рабочих. А вот Китай размеренно предоставляет определенные технологии, чтобы Россия не посыпалась.

На чем должна сосредоточиться Украина

Украине сейчас, как подчеркнул Жмайло, критически важно сохранить государство и жизнь ее военнослужащих. Он отметил, что ныне очень много аналогий с первыми днями полномасштабного вторжения, о чем говорил президент Украины, что первые три дня западные лидеры не хотели брать трубку и было ощущение, что вопрос Украины решен. Когда за три дня Россия не осуществила свой план, Западу пришлось включаться.

Не дал ли Путин обещание Трампу, потому что Киев занял принципиальную позицию не торговать своим суверенитетом и людьми, что за лето он сможет что-то сделать, чтобы заставить Украину подписать невыгодные для себя условия для прекращения огня или мирного соглашения?,

– размышляет Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что украинский опыт и дешевые технологии в сочетании с западными, которые являются более современными, могут дать достойный результат. По его мнению, надо запланировать совместный алгоритм действий с Европой, чтобы современное оружие производилось в первую очередь для украинских нужд, а излишки – для нужд союзников. Это тот путь, на котором, с его слов, стоит сегодня концентрироваться.