Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу зазначив, що європейці розуміють, що більшим гарантом її безпеки є не США, а Україна – держава, яка має мільйонну армію, передовий досвід ведення сучасної війни.

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Захід показав слабкість перед Росією

Сьогодні, зі слів Жмайла, українські спецслужби і Сили оборони, а саме люди з бойовим досвідом – це гарант суверенітету і незалежності України. Саме вони є найкращими гарантії безпеки. Те, що в Україні все більше військовиків займають військово-політичні посади – це, на його думку, правильний сигнал.

Чому раніше всі говорили про гарантії безпеки? Бо була величезна надія на Трампа. Ми можемо не прив'язуватись про його заяву про 24 години, всі прекрасно розуміли, що це нісенітниця і нереально, але Захід як в покері зробив пас перед Росією,

– озвучив Жмайло.

Він нагадав, що американці ще на перемовинах у Саудівській Аравії підійшли до української делегації, озвучили пропозицію погодитись на припинення вогню на 30 днів. Україна її підтримала. США і Європа тоді чітко й грубо попередили Росію, що якщо вона не погодиться на перемир'я, то на неї очікують жорсткі санкції, а Україну безліч зброї.

Прогнозувалося, що в цю мить почнеться реальне включення колективного Заходу у війну проти Росії. Однак нічого цього не відбулося, а всі погрози Заходу виявилися порожніми.

"Путін це сприйняв як слабкість, тому й не зупиняється. Сі Цзіньпін на параді у Москві був як господар Кремля, який приїхав у свою північну провінцію, був найкращою системою ППО від українських дронів. Друга держава, яка вступила у війну проти України – КНДР, 200 заводів працюють на російський ВПК", – зауважив Жмайло.

Тепер в Росію йде постачання не лише північнокорейських військових, а й робітників. А от Китай розмірено надає певні технології, аби Росія не посипалась.

На чому має зосередитись Україна

Україні зараз, як підкреслив Жмайло, критично важливо зберегти державу і життя її військовослужбовців. Він зазначив, що нині є дуже багато аналогій з першими днями повномасштабного вторгнення, про що говорив президент України, що перші три дні західні лідери не хотіли брати слухавку і було відчуття, що питання України вирішене. Коли за три дні Росія не здійснила свій план, Заходу довелося включатися.

Чи не дав Путін обіцянку Трампу, бо Київ зайняв принципову позицію не торгувати своїм суверенітетом і людьми, що за літо він зможе щось зробити, аби змусити Україну підписати невигідні для себе умови для припинення вогню чи мирної угоди?,

– розмірковує Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що український досвід і дешеві технології в поєднанні із західними, які є сучаснішими, можуть дати гідний результат. На його думку, треба запланувати спільний алгоритм дій з Європою, щоб сучасна зброя вироблялась в першу чергу для українських потреб, а надлишки – для потреб союзників. Це той шлях, на якому, з його слів, варто сьогодні концентруватися.