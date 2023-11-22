ЕС готовит план предоставления Украине обязательств безопасности: каких именно, выяснил Bloomberg

Евросоюз представил государствам-членам проект решения по Украине. В частности, предоставление долгосрочных обязательств в сфере безопасности.

Журналисты узнали, какие именно обязательства безопасности ЕС готов предоставить Украине. Агентство ознакомилось с подготовленным документом.

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Какие обязательства безопасности ЕС готов предоставить Украине

По данным СМИ, соответствующий проект документа послы Евросоюза обсудят уже на этой неделе, а лидеры стран-членов – на саммите в декабре. Как отметило агентство, этот проект также ляжет в основу консультаций между Киевом и государствами G7.

Члены "Большой семерки" договорились на саммите НАТО в Вильнюсе провести переговоры с Украиной о предоставлении двусторонних обязательств безопасности. Они направлены в частности на сдерживание российской агрессии в будущем.

Украина обязалась продолжать ряд реформ – в правоохранительной, судебной, безопасности и оборонной сферах. Некоторые из ключевых союзников Киева стремятся заключить двусторонние соглашения уже в 2023 году.

Рамочный документ Евросоюза имеет целью опираться на эти двусторонние договоренности. Он включает следующие предложения:

предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления военной техники Украине, мобилизующий европейскую оборонную промышленность;

обеспечение подготовки ВСУ;

углубление сотрудничества с украинской оборонной промышленностью для усиления потенциала и согласования стандартов;

усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, дезинформации;

поддержка усилий Украины по разминированию и преодолению загрязнения, вызванного взрывоопасными остатками;

помощь в реализации программы реформ, связанных с процессом вступления в ЕС. Кроме того, усиление способности Украины контролировать запасы огнестрельного оружия, легких вооружений и боеприпасов, а также противодействовать любому незаконному обороту;

поддержка энергетического перехода и усилий по ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Также в документе отмечено, что поддержку в поставках оружия будут продолжать оказывать через так называемый Европейский фонд мира. Речь идет о механизме, который возмещает странам-членам ЕС средства за вооружение, которое они поставляют Украине.

По словам одного из дипломатов Евросоюза, первоначальный план ЕС по выделению 20 миллиардов евро в течение 4 лет на оплату оружия для Киева рискует сорваться. Ведь некоторые страны-члены, в частности Германия, не смогли договориться об условиях.

Страны-члены надеются хотя бы договориться о выделении почти 5 миллиардов евро на 2024 год с обязательствами по дальнейшей поддержке после этого, добавил дипломат.

Кстати, Венгрия регулярно блокирует выделение средств из Европейского фонда мира.

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Во время визита в Киев Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал подготовку долгосрочных обязательств безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наше государство нуждается в большем возможности.