К гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились уже 12 стран: Зеленский назвал их

Украине к вступлению в НАТО готовы предоставить гарантии безопасности 12 стран. Первой страной, с которой наше государство начнет работать над соглашением, безусловно, станут США.

Об этом сообщил Владимир Зеленский на встрече с украинскими дипломатами в Закарпатье. Он подчеркнул, что на этой неделе уже начнется работа над документами, передает 24 Канал.

К теме Зеленский провел экстренное совещание с дипломатами в Закарпатье и назвал 5 ориентиров Украины

Какие страны присоединились к декларации G7 по гарантиям безопасности

Зеленский заявил, что получение гарантий безопасности для Украины на пути в НАТО является важной задачей. Ведь пакет гарантий к концу этого года станет вполне конкретным.

В настоящее время к декларации присоединились:

Бельгия,

Дания,

Ирландия,

Исландия,

Испания,

Норвегия,

Нидерланды,

Португалия,

Румыния,

Финляндия,

Чехия,

Швеция.

На этой неделе Украина уже заработает над двусторонними соглашениями о гарантиях безопасности. Зеленский сообщил, что первой страной в сотрудничестве станут США. Кроме того, во время выступления Президент Украины сообщил, что на закрытой части встречи с дипломатами обсуждали их задачи по работе с конкретными государствами, готовыми предоставить гарантии безопасности. Зеленский также отметил важность продолжения политики соседства, ведь в современном мире все свободные демократические страны нуждаются в добрососедстве.

Ваша задача – создавать для нашего государства больше добрососедских возможностей. Защищать наши интересы, но и защищать общность интересов с соседями – со всеми, кроме государства-агрессора и его сателлитов. Украина умеет быть благодарна и благодарна каждой стране, абсолютно всем людям, каждому народу, которые нам помогали. Но и наш вклад в общую безопасность заслуживает благодарности,

– сказал Зеленский.

Зеленский встретился с венгерской общиной

Во время рабочей поездки в Закарпатье Владимир Зеленский также встретился с венгерской общиной. Также он отметил воинов, защищающих нашу страну от захватчиков.

Президент выразил благодарность украинским военным и всем, благодаря кому проживающие сегодня на Закарпатье их дети чувствуют себя защищенными. Зеленский и участники встречи почтили память героев, отдавших ради этого свои жизни. Он также поблагодарил венгерскую общину за ее деятельность во время полномасштабного российского вторжения.