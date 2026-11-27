Гарантии безопасности для Украины: что ответила Россия по поводу 5-й статьи НАТО
Россия пока не дала окончательного ответа по поводу предоставления Украине гарантий безопасности по образцу 5-й статьи НАТО. По словам источников, близких к украинской переговорной группе, российская делегация не согласилась с этим предложением, но и не отвергла его прямо.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Какую позицию занимает Россия в отношении гарантий безопасности для Украины?
Москва пока не определилась со своей позицией относительно гарантий безопасности для Украины, которые предусматривали бы механизм, аналогичный закрепленному в 5-й статье Североатлантического договора. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили собеседники, близкие к украинской переговорной группе.
На вопрос, действительно ли российская сторона категорически выступает против таких гарантий, один из источников ответил: "Это не совсем так".
Другой собеседник уточнил, что российская делегация в ходе обсуждений не выразила ни согласия, ни прямого отказа.
Не сказала ни "да", ни "нет",
– отметил источник.
Отдельным препятствием для переговорного процесса остается позиция Москвы относительно участия европейских партнеров. По словам собеседника агентства, Россия пока блокирует инициативу по привлечению Европы к переговорам.
В то же время в Киеве считают, что договориться об участии европейцев все же возможно.
На данный момент Россия продолжает сопротивляться этой инициативе, но, вероятно, это удастся сделать в том или ином формате,
– сказал собеседник.
Напомним, ранее американский переговорщик Джаред Кушнер заявлял о готовности Кремля принять идею соглашения о безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. В то же время заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков публично называл так называемое квазичленство Киева в Альянсе неприемлемым вариантом.