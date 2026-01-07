Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил 24 Каналу, что создание демилитаризованной зоны осложнено применением дронов и неготовностью России выполнять свои обязательства.

Что нужно для действенного миротворческого механизма?

"Нужен целостный документ с четко прописанными механизмами мониторинга. Это точно не будет вариант миссии ОБСЕ, потому что мы уже обожглись на этом. История Будапештского меморандума и миссии времен АТО и ООС показала, что предыдущие механизмы не справлялись со своими функциями", – объяснил Мусиенко.

Ключевым вопросом станет расположение войск и их полномочия. Это не будет классическая миротворческая миссия с мандатом ООН, вместо этого речь идет о гибридном формате.

Это не произойдет быстро – не из-за отсутствия желания, а потому что каждая деталь имеет критическое значение и требует серьезного диалога с партнерами. Это сложная работа, но механизм ответственности обязательно должен быть предусмотрен,

– объяснил Мусиенко.

Почему создание демилитаризованных зон в Украине сложнее, чем в мире?

Международная практика урегулирования конфликтов традиционно предусматривает создание демилитаризованных зон, но в случае Украины это осложняется тем, что современные дроны преодолевают любые расстояния, в отличие от обычной артиллерии или стрелкового оружия.

Также Россия не демонстрирует никакой заинтересованности отводить свои войска и выполнять обязательства по созданию демилитаризованной зоны. Если линия разграничения станет фиксированной без демилитаризованной зоны, ситуация усложнится еще больше – даже на Корейском полуострове конфликт решался через создание небольшой заминированной демилитаризованной зоны,

– объяснил Мусиенко.

Ситуация осложняется масштабами полномасштабной российской агрессии и протяженной линией фронта, что порождает множество вопросов.

Нарушение прекращения огня со стороны России неизбежны, поэтому ключевым становится вопрос ответа – как партнеры пропишут механизмы привлечения к ответственности и полномочия мониторинговой и миротворческой миссии, которая по крайней мере будет фиксировать, а в идеале – останавливать такие действия противника.

