Генерал Ходжес назвал три условия, которые могут остановить Кремль от войны

Один из важнейших вопросов, который обсуждается во время мирных переговоров – это гарантии безопасности для Украины. В то же время есть способы, которые позволят положить конец войне России против нашей страны и гарантировать Украине безопасность.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес рассказал 24 Каналу, при каких условиях возможно справедливое окончание войны для Украины и устойчивый мир. Также по словам президента Украины Владимира Зеленского, территориальный вопрос могут решить только лидеры, поэтому нужно наладить в каком-то формате контакт с Владимиром Путиным.

Читайте также В России говорят о новых вопросах мира: ISW о том, что это может означать для Украины

Что обеспечит несокрушимость Украины?

Ходжес считает, что единственный вариант закончить войну в Украине, когда Путин поймет, что он не может выиграть, и это первое условие для прекращения войны. Необходимо разрушить российскую нефтегазовую инфраструктуру, чтобы Путин не мог экспортировать нефть и газ и получать за это деньги на финансирование войны.

Стоит знать. По данным издания Financial Times, во время трехсторонних переговоров Украины, США и России администрация Трампа сообщила Киеву, что гарантии безопасности от Соединенных Штатов напрямую связаны с готовностью украинской стороны заключить мирное соглашение, предусматривающее передачу Донбасса россиянам.

Во-вторых, европейские страны, по его мнению, должны показать, что они твердо поддерживают Украину. Речь идет не просто о фотографировании на официальных встречах, во время которых европейцы обнимают президента Владимира Зеленского, а о реальных шагах, которые продемонстрируют, что они на стороне Украины.

И третье – Украина должна продолжать осуществлять переход к тому, чтобы все больше походить на Израиль или смесь Израиля и Финляндии. Нужна сильная промышленная база, высокое качество, резервы, которые можно быстро мобилизовать, и полная преданность общества, которое должно встать на защиту государства,

– подчеркнул Бен Ходжес.

Именно так, по словам генерал-лейтенанта США в отставке, будет выглядеть успех для Украины. И также было очень важным членство Украины в Европейском Союзе. Но основным является разрушение способности России продолжать войну, сильная поддержка Киева со стороны Европы и несокрушимость Украины.

Как происходят переговоры по мирному соглашению?