Если Россия нарушит перемирие: может ли НАТО применить 5 статью для защиты Украины

5 статья договора НАТО предусматривает принцип коллективной обороны в случае, если на одну из стран, которая входит в его состав, будет направлена вооруженная агрессия. Украина до сих пор не стала членом Альянса. На фоне перспективы перемирия вопрос предоставления такой защиты ей, как заявил спецпредставитель Трампа, Уиткофф, остается открытым для дискуссии.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в эфире 24 Канала высказал мнение, что сейчас размышления о введении в действие 5 статьи в отношении Украины со стороны НАТО без варианта, чтобы принять ее в союз – это просто разговоры.

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Подход НАТО, который вряд ли будет нарушен

НАТО, как обратил внимание Шарп, традиционно воздерживалось от того, чтобы активизироваться и реально вступиться за наше государство в противостоянии с Россией. Это сознательно выбранная стратегия, которая объясняется тем, что Россия – ядерное государство.

В случае эскалации с ней, даже небольшой, есть риск ядерной войны, за которую придется всему миру заплатить большую цену. Принимая это во внимание, НАТО не хочет заступаться за Украину, принимать ее в свой состав, пока не выяснены ее конфликты с ядерным соседом,

– отметил Шарп.

Именно такой подход в НАТО, поэтому сегодня, как отметил военный обозреватель, сложно предположить, что этот военно-политический союз вдруг при определенных обстоятельствах нарушит его.

Какое соглашение могло бы предоставить гарантии безопасности Украине

Уиткофф, как напомнил Шарп, говорил, что у России нет желания нападать на Западную Европу, а если она это сделает, то столкнется с НАТО и принципом 5 статьи. В этом случае, по мнению военного обозревателя, ее упоминание целесообразно, а в случае с Украиной – не совсем.

По его убеждению, есть другие варианты гарантий безопасности для Украины пока она не стала членом НАТО. Например, США или другая страна-участница Альянса могли бы напрямую подписать соглашение с Украиной, которое бы предусматривало, что в случае нарушения Россией перемирия, страна НАТО будет помогать не только техникой или финансами, а вступится за наше государство вооруженной силой.

Сейчас такого типа соглашения мы не видим, поэтому разговоры (со стороны Уиткоффа – 24 Канал) такие, которые воспринимаются как намек – это или оговорки, или попытки психологического давления на Россию,

– озвучил Шарп.

Ярким примером такого давления, как напомнил Шарп, были заявления Макрона, который в свое время публично начинал говорить о том, что рассматривает возможность отправить французские войска в Украину при определенных обстоятельствах. Такие высказывания президента Франции были призваны для того, чтобы разнервировать Россию, чтобы она больше остерегалась и была сговорчивой. Вреда от тактики Макрона не было, но с другой стороны, как подытожил военный обозреватель, все прекрасно понимали, что это лишь слова.