Путин может выпросить "гарантии безопасности" у Запада: что сделает Украина

Запад может позволить "Росатому" работать на мировом рынке в обмен на освобождение Запорожской АЭС под давлением ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, "Росатом" едва ли не единственная российская структура, на которую не наложены санкции на все 100% и в обмен на продолжение такого санкционного подхода, российские войска могут "добровольно" покинуть Энергодар под давлением ВСУ.

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Жест доброй воли

Александр Антонюк сравнивает ситуацию с выходом россиян из Чернобыльской АЭС, когда они также пытались шантажировать мир, но в конце концов, когда пришло время, они покинули станцию.

Они пытались нас шантажировать и весь мир, но в результате, когда настало время, они с ветром убежали, я думаю они убежат и из Энергодара. Это то, что есть в стратегии ВСУ, все равно рано или поздно мы эту территорию и этот стратегический объект освободим,

– говорит политолог.

Несмотря на это, Антонюк уверяет, что это может произойти только благодаря давлению Вооруженных Сил Украины под контролем МАГАТЭ.

Очередная игра России

Попытки России продемонстрировать, что она не собирается покидать ЗАЭС, может быть очередной игрой, как это было во время продления "зернового соглашения". Тогда Россия угрожала выйти из соглашения, но как только Украина договорилась с ООН и Турцией, Россия сделал вид будто это из-за нее соглашение может быть продлено.

Когда Украина заключила соглашение с ООН и Турцией, на троих, Россия поняла, что она "четвертый лишний" и решила сыграть в фарисейскую игру, что вроде бы через нее это соглашение сейчас продолжается,

– отмечает Антонюк

Гарантии Запада

Политолог также отметил, что никакие гарантии, которые может дать Запад России, не обязывают Украину выполнять их, ведь Украина проводит освободительную военную операцию и пытается освободить оккупированные территории и своих граждан.

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