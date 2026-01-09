Трамп кардинально изменил мнение: какими должны быть гарантии безопасности для Украины со стороны США

Сегодня ведутся дискуссии относительно гарантий безопасности для Украины, в частности, со стороны США. Премьер Польши Дональд Туск считает, что они могли бы разместить войска в Украине как часть этих гарантий безопасности. В то же время Филипп Гордон, экс-советник Камилы Харрис, утверждает, что гарантии безопасности для Украины от США ничего не стоят и не оправдывают вывод войск из Донбасса.

Профессор американистики Скотт Лукас рассказал 24 Каналу, что именно поэтому сейчас продолжаются переговоры между военными командующими Украины, европейскими партнерами и США. Потому что нет понимания, что такое "гарантии безопасности" с точки зрения контроля линии соприкосновения, когда продолжается перемирие, и с точки зрения мониторинга демилитаризованных зон, чтобы они оставались такими.

Какие гарантии безопасности могли бы предоставить Украине США?

Лукас отметил, что часть Донецкой области будет демилитаризована в окончательных предложениях, что означает обеспечение воздушного прикрытия, чтобы сдерживать Россию от нанесения ракетных и дроновых ударов, – заметил он.

Соответственно все это нужно проработать и согласовать, по его словам, между многими странами. Ведь речь идет не только об Украине, но также о европейских государствах, включая Великобританию и Францию, которые планируют разместить войска в Украине для помощи и поддержки.

Стоит знать. Филипп Гордон в своей статье для The New York Times пишет, что суть возможного мирного соглашения заключается в том, что Украина откажется от Донбасса в обмен на гарантии безопасности от США, в соответствии с которыми Россия больше никогда не нападет на Украину. Однако Гордон считает, что любая гарантия безопасности от Трампом не будет действенной. Для действительного обеспечения безопасности Киеву необходимо требовать конкретных мер по самообороне, чем гарантий безопасности, которым Путин никогда не поверит.

Вероятно будет воздушная операция под руководством США, которая будет расположена в Польше для, чтобы убедиться, что Россия не продолжит атаковать с воздуха.

"Это нужно согласовать с несколькими странами, а также проработать командную структуру и логистику. Однако самое главное, что Украина и Европа должны были добиться от администрации Трампа согласия относительно принципа гарантий безопасности", – подчеркнул профессор американистики.

Изменили ли Вашингтон свое отношение к предоставлению гарантий безопасности Киеву?

Он напомнил, что чуть меньше года назад, когда Дональд Трамп вступил в должность президента, речь шла о том, что США не дадут Украине гарантии безопасности и вообще не будут предоставлять ни финансовой, ни военной, ни разведывательной помощи. Трамп просто собирался покинуть Украину.

В течение большей части 2025 года, по его мнению, приходилось возвращать США к сотрудничеству по обмену разведданными, поставок вооружений через членов НАТО и к участию в гарантиях безопасности.

Важно закрепить сам принцип гарантий безопасности, потому что есть разногласия по срокам. Трамп говорил, что согласится на срок этих гарантий в течение 15 лет, а Европа и Украина хотели бы – до 50 лет. Это надо будет решить,

– пояснил Скотт Лукас.

В то же время профессор американистики не согласился с Филиппом Гордоном относительно его выводов, ведь на этом этапе происходит постепенное продвижение к тому, что Соединенные Штаты становятся частью обороны Украины, а не отходят в сторону.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?