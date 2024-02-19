Стефанишина рассказала, когда Украина может подписать соглашение по безопасности с США

Украина продолжает работать со своими партнерами по подписанию соглашений по безопасности. Ольга Стефанишина рассказала, когда можно будет подписать соответствующую договоренность с США.

Подробнее об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции рассказала в комментарии во время Мюнхенской конференции по безопасности. Ее спросили журналисты о вероятности подписания соответствующей договоренности с США во время саммита НАТО в июле 2024 года.

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Когда Украина и США могут подписать соглашение

Ольга Стефанишина предполагает, что государства могут подписать соглашение по безопасности и до юбилейного саммита НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне. По ее словам, сейчас в фокусе нашего государства – голосование за пакет помощи Конгрессом. Ведь для нашей страны это вопрос выживания.

Соответствующие переговоры проводились на уровне заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы. Как вы знаете, Андрей Ермак поддерживает постоянную связь с Джейком Салливаном (советником президента США по вопросам нацбезопасности – 24 Канал). То есть с тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше,

– отметила Стефанишина.

По ее словам, сейчас внимание Украины сосредоточено на другом. Говорится о насущных вопросах, в которых нуждается как народ нашей страны, так и наше войско.

"Мы должны сначала выжить, а дальше уже думать, как гарантировать свою безопасность. Поэтому мы фокусируемся на решениях, которые должны быть приняты в марте (в Конгрессе США – 24 Канал)", – подчеркнула она.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что нам необходимо защитить города Украины. Чтобы у ЗРК Patriot были снаряды. И это, по ее словам, – "вопрос жизни и смерти". И что именно на этом мы концентрируемся. В то же время, уверяет вице-премьер, гарантии безопасности "точно будут подписаны".

18 февраля Владимир Зеленский анонсировал еще несколько соглашений, которые уже согласованы. Он отметил, что разговаривал еще с несколькими странами, и что есть договоренности о соглашениях по безопасности.

Параллельно он отметил, что прорабатывается отдельное соглашение по безопасности со США. По его словам, глава государства не считает, что это альтернатива помощи от Вашингтона.