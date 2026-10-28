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24 Канал Главные новости Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ
28 октября, 09:50
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Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ

Дария Черныш

Владимир Зеленский пообщался с представителями СМИ и рассказал о дипломатических контактах, гарантиях безопасности и внутриполитических вызовах, а также охарактеризовал ситуацию на фронте.

"24 Канал" собрал основные заявления Владимира Зеленского из общения с журналистами.

Основные заявления Зеленского

10:49, 28 октября

Глава государства сообщил, что на должность посла Украины в США рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы.

В частности, Павел Палиса не желает занимать эту должность, сказал Зеленский. Консультации по поводу назначения посла продолжаются.

10:44, 28 октября

Зеленский о ситуации в Киеве

Глава государства отметил, что защита и подготовка критически важной инфраструктуры Киева оказались недостаточными по сравнению с другими городами.

У меня нет ничего личного против Виталия Кличко. Столица должна быть готова к сложной зиме. И даже если прогнозы на зиму оказались неверными, поскольку массированные атаки начались раньше, это не значит, что мы должны только искать виновного.

10:41, 28 октября

Зеленский пояснил, что Украина использует системы Starshield исключительно на своей территории в оборонных целях.

Когда для этих систем был установлен лимит, это привело к временному снижению процента сбиваемых российских дронов.

Кто именно принимал решение об ограничении – SpaceX или правительственные чиновники США – пока неизвестно, добавил президент.

10:38, 28 октября

Зеленский о выборах

Президент Зеленский подчеркнул, что проведение выборов в Украине во время войны расколет и разрушит государство, а также противоречит закону и Конституции.

Проблемы как были, так и остаются. Как голосовать военному? Как голосовать человеку, находящемуся на временно оккупированной территории? Как голосовать миллионам людей, находящимся за границей? Как голосовать под ударами ракет и баллистических снарядов? Как голосовать под массированными ударами "Шахедов" и баллистических ракет? На все эти вопросы нужно ответить. На мой взгляд, закон, Конституция и логика дают ответ. На сегодняшний день голосовать в условиях всех этих вызовов невозможно.

В то же время Зеленский добавил: если США и Россия говорят о необходимости выборов, они должны обеспечить прекращение огня на соответствующий период.

10:35, 28 октября

Зеленский об операции в Олешках

Зеленский подтвердил, что по инициативе Мелании Трамп началась работа над мерами по гуманитарному разблокированию Олешок в Херсонской области.

Очень важно посредничество Соединенных Штатов. Они должны приехать с представителями СМИ, с журналистами. Это была наша просьба, потому что мы не можем доверять российской стороне.

Согласно данным разведки и военных, в Украину стремятся выехать многие люди, и в ближайшие дни ожидаются первые результаты этой операции

10:20, 28 октября

Владимир Зеленский отметил, что спокойно относится к заявлениям Дональда Трампа, уважая свободу слова. В то же время он подчеркнул, что всегда будет реагировать, когда речь идет непосредственно об Украине.

Что касается собственной риторики, президент пояснил, почему в условиях дефицита противоракетной обороны и ежедневных атак нет времени на осторожные и длительные сигналы.

У меня хорошие и конструктивные отношения с президентом Трампом, были прекрасные встречи с президентом, с его командой. Но это не значит, что за конструктивным диалогом кто-то будет не обращать внимания на деструктивные шаги. И я говорю это открыто.

10:12, 28 октября

Зеленский рассказал, что Украину просили не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. После объявления Трампом "энергетического перемирия" Украина воздержалась от ударов по НПЗ в течение 72 часов, однако это не остановило российские атаки на украинскую энергетику.

По словам президента, украинские военные продолжают действовать и отвечать на удары врага.

10:10, 28 октября

Зеленский подчеркнул, что из-за войны на Ближнем Востоке в этом году Украина получала от США лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц, тогда как потребность составляет до 150 ракет-перехватчиков в месяц.

Президент отметил, что Украина ищет варианты поставок ракет из других стран, однако для этого требуется подпись главы Пентагона Пита Хэгсета

10:05, 28 октября

Что касается возможной встречи США, Китая и России

Зеленский предположил, что на возможной встрече США, Китая и России будут обсуждаться вопросы Ближнего Востока и Украины. Он также выразил озабоченность рисками нового "Ялтинского соглашения", хотя и считает, что современный фрагментарный и технологичный мир не позволит сделать это так, как после Второй мировой войны.

Хотя Россия очень этого хочет. Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет вторая такая дипломатическая, серьезная победа России, если все произойдет именно так, как сейчас "подбрасывают" россияне относительно своих желаний о новой "Ялте". Я думаю, что Россия хочет этого больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай.

Президент выразил желание, чтобы трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоялась до этих переговоров.

10:00, 28 октября

Что влияет на отношения между Россией и США

Президент Украины высказал предположение, что США обсуждают с Россией вопросы, касающиеся Ирана. Он отметил, что риторика Дональда Трампа о минимальной помощи России Ирану может быть попыткой оправдать оккупантов или побудить Россию к сотрудничеству.

По словам Зеленского, Россия затягивала переговорный процесс до промежуточных выборов в США, чтобы избежать новых санкций, "чтобы посмотреть – что будет дальше, с кем дальше договариваться".

09:57, 28 октября

Переговоры в Абу-Даби

По мнению Зеленского, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби в настоящее время зависит от американской стороны, поскольку и Украина, и Россия подтвердили свою готовность.

Президент отметил, что внимание США в настоящее время сосредоточено на Ближнем Востоке, где возможная эскалация или политические изменения повлияют на график проведения переговоров о прекращении войны в Украине.

09:54, 28 октября

Территориальный вопрос

Глава государства подчеркнул, что Россия связывает вопрос о территориях с окончанием войны и гарантиями безопасности. В то же время партнеры знают, что вопрос о территориях является "красной чертой" для Украины.

Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет.

Зеленский напомнил, что американцы предлагали различные варианты – демилитаризованные или буферные зоны.

Пока что дальше не продвигаемся в этом вопросе. Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "русские" постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне.

09:51, 28 октября

Об экономических договоренностях между США и Россией

Зеленский выразил убеждение, что "дизельное соглашение" открывает для России возможность продвигать следующие шаги – в отношении удобрений, газа, замороженных активов и снятия санкций. По его словам, Россия пытается использовать свои природные ресурсы, чтобы предложить США своеобразный "экономический брак".

Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, ведь у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но на коротком пути может показаться, что от этого можно извлечь выгоду.

09:46, 28 октября

Участие Европы в мирных переговорах

Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее участие Европы в переговорном процессе, потому что вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться без нее.

Существует несколько форматов гарантий безопасности, которые мы обсуждаем: в одном из них участвует Европа, а в другом – нет. Первый формат – это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Речь идет о системе гарантий по типу статьи 5. Второй формат – это "Коалиция желающих" с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может быть обсужден без Европы. Третий вариант – это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы – без той Европы, которая является частью Альянса.

По словам президента, хотя концептуальные вопросы можно обсудить при посредничестве США, однако переход к утверждению гарантий безопасности и финансирования требует обязательного участия Европы.

09:42, 28 октября

Контакты с лидерами Финляндии, Норвегии и американской стороной

Владимир Зеленский заявил, что ночью 27 октября у него состоялся разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Они обсудили повестку дня предстоящей трехсторонней встречи в Абу-Даби.

Утром того же дня лидеры Финляндии и Норвегии пообщались с Владимиром Путиным, изложили ему позицию Украины и выслушали его точку зрения. После чего они позвонили Зеленскому.

В принципе, они передали, что, похоже, у них сложилось ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны стать такие вопросы: первые шаги по деэскалации, главные приоритеты для украинской стороны – в частности, в сфере безопасности, – и в целом прекращение этой войны.

Что касается встречи в Брюсселе, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона попросила изменить дату из-за проблем на Ближнем Востоке. В настоящее время Украина ожидает новых предложений.