Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ

10:38, 28 октября

Президент Зеленский подчеркнул, что проведение выборов в Украине во время войны расколет и разрушит государство, а также противоречит закону и Конституции.

Проблемы как были, так и остаются. Как голосовать военному? Как голосовать человеку, находящемуся на временно оккупированной территории? Как голосовать миллионам людей, находящимся за границей? Как голосовать под ударами ракет и баллистических снарядов? Как голосовать под массированными ударами "Шахедов" и баллистических ракет? На все эти вопросы нужно ответить. На мой взгляд, закон, Конституция и логика дают ответ. На сегодняшний день голосовать в условиях всех этих вызовов невозможно.

В то же время Зеленский добавил: если США и Россия говорят о необходимости выборов, они должны обеспечить прекращение огня на соответствующий период.