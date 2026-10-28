Гарантии безопасности, выборы и гуманитарная инициатива в Олешках: основные заявления Зеленского для СМИ
Владимир Зеленский пообщался с представителями СМИ и рассказал о дипломатических контактах, гарантиях безопасности и внутриполитических вызовах, а также охарактеризовал ситуацию на фронте.
"24 Канал" собрал основные заявления Владимира Зеленского из общения с журналистами.
Основные заявления Зеленского
Глава государства сообщил, что на должность посла Украины в США рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы.
В частности, Павел Палиса не желает занимать эту должность, сказал Зеленский. Консультации по поводу назначения посла продолжаются.
Зеленский о ситуации в Киеве
Глава государства отметил, что защита и подготовка критически важной инфраструктуры Киева оказались недостаточными по сравнению с другими городами.
У меня нет ничего личного против Виталия Кличко. Столица должна быть готова к сложной зиме. И даже если прогнозы на зиму оказались неверными, поскольку массированные атаки начались раньше, это не значит, что мы должны только искать виновного.
Зеленский пояснил, что Украина использует системы Starshield исключительно на своей территории в оборонных целях.
Когда для этих систем был установлен лимит, это привело к временному снижению процента сбиваемых российских дронов.
Кто именно принимал решение об ограничении – SpaceX или правительственные чиновники США – пока неизвестно, добавил президент.
Зеленский о выборах
Президент Зеленский подчеркнул, что проведение выборов в Украине во время войны расколет и разрушит государство, а также противоречит закону и Конституции.
Проблемы как были, так и остаются. Как голосовать военному? Как голосовать человеку, находящемуся на временно оккупированной территории? Как голосовать миллионам людей, находящимся за границей? Как голосовать под ударами ракет и баллистических снарядов? Как голосовать под массированными ударами "Шахедов" и баллистических ракет? На все эти вопросы нужно ответить. На мой взгляд, закон, Конституция и логика дают ответ. На сегодняшний день голосовать в условиях всех этих вызовов невозможно.
В то же время Зеленский добавил: если США и Россия говорят о необходимости выборов, они должны обеспечить прекращение огня на соответствующий период.
Зеленский об операции в Олешках
Зеленский подтвердил, что по инициативе Мелании Трамп началась работа над мерами по гуманитарному разблокированию Олешок в Херсонской области.
Очень важно посредничество Соединенных Штатов. Они должны приехать с представителями СМИ, с журналистами. Это была наша просьба, потому что мы не можем доверять российской стороне.
Согласно данным разведки и военных, в Украину стремятся выехать многие люди, и в ближайшие дни ожидаются первые результаты этой операции
Владимир Зеленский отметил, что спокойно относится к заявлениям Дональда Трампа, уважая свободу слова. В то же время он подчеркнул, что всегда будет реагировать, когда речь идет непосредственно об Украине.
Что касается собственной риторики, президент пояснил, почему в условиях дефицита противоракетной обороны и ежедневных атак нет времени на осторожные и длительные сигналы.
У меня хорошие и конструктивные отношения с президентом Трампом, были прекрасные встречи с президентом, с его командой. Но это не значит, что за конструктивным диалогом кто-то будет не обращать внимания на деструктивные шаги. И я говорю это открыто.
Зеленский рассказал, что Украину просили не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. После объявления Трампом "энергетического перемирия" Украина воздержалась от ударов по НПЗ в течение 72 часов, однако это не остановило российские атаки на украинскую энергетику.
По словам президента, украинские военные продолжают действовать и отвечать на удары врага.
Зеленский подчеркнул, что из-за войны на Ближнем Востоке в этом году Украина получала от США лишь 12 ракет для систем Patriot в месяц, тогда как потребность составляет до 150 ракет-перехватчиков в месяц.
Президент отметил, что Украина ищет варианты поставок ракет из других стран, однако для этого требуется подпись главы Пентагона Пита Хэгсета
Что касается возможной встречи США, Китая и России
Зеленский предположил, что на возможной встрече США, Китая и России будут обсуждаться вопросы Ближнего Востока и Украины. Он также выразил озабоченность рисками нового "Ялтинского соглашения", хотя и считает, что современный фрагментарный и технологичный мир не позволит сделать это так, как после Второй мировой войны.
Хотя Россия очень этого хочет. Я бы обратил внимание на то, кто больше всех хочет этой встречи. Я считаю, что после Аляски это будет вторая такая дипломатическая, серьезная победа России, если все произойдет именно так, как сейчас "подбрасывают" россияне относительно своих желаний о новой "Ялте". Я думаю, что Россия хочет этого больше всех. Я думаю, меньше всех хочет Китай.
Президент выразил желание, чтобы трехсторонняя встреча в Абу-Даби состоялась до этих переговоров.
Что влияет на отношения между Россией и США
Президент Украины высказал предположение, что США обсуждают с Россией вопросы, касающиеся Ирана. Он отметил, что риторика Дональда Трампа о минимальной помощи России Ирану может быть попыткой оправдать оккупантов или побудить Россию к сотрудничеству.
По словам Зеленского, Россия затягивала переговорный процесс до промежуточных выборов в США, чтобы избежать новых санкций, "чтобы посмотреть – что будет дальше, с кем дальше договариваться".
Переговоры в Абу-Даби
По мнению Зеленского, проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби в настоящее время зависит от американской стороны, поскольку и Украина, и Россия подтвердили свою готовность.
Президент отметил, что внимание США в настоящее время сосредоточено на Ближнем Востоке, где возможная эскалация или политические изменения повлияют на график проведения переговоров о прекращении войны в Украине.
Территориальный вопрос
Глава государства подчеркнул, что Россия связывает вопрос о территориях с окончанием войны и гарантиями безопасности. В то же время партнеры знают, что вопрос о территориях является "красной чертой" для Украины.
Этот вопрос могут обсуждать только лидеры воюющих государств и только на своем уровне. Ни у кого другого полномочий нет.
Зеленский напомнил, что американцы предлагали различные варианты – демилитаризованные или буферные зоны.
Пока что дальше не продвигаемся в этом вопросе. Мы готовы обсуждать вопрос территорий, потому что "русские" постоянно хотят его обсуждать и делают это частью повестки дня. Но для этого нужны встречи на соответствующем уровне.
Об экономических договоренностях между США и Россией
Зеленский выразил убеждение, что "дизельное соглашение" открывает для России возможность продвигать следующие шаги – в отношении удобрений, газа, замороженных активов и снятия санкций. По его словам, Россия пытается использовать свои природные ресурсы, чтобы предложить США своеобразный "экономический брак".
Вряд ли такой "брак" может быть выгоден Америке в долгосрочной перспективе, ведь у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но на коротком пути может показаться, что от этого можно извлечь выгоду.
Участие Европы в мирных переговорах
Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшее участие Европы в переговорном процессе, потому что вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться без нее.
Существует несколько форматов гарантий безопасности, которые мы обсуждаем: в одном из них участвует Европа, а в другом – нет. Первый формат – это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Речь идет о системе гарантий по типу статьи 5. Второй формат – это "Коалиция желающих" с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может быть обсужден без Европы. Третий вариант – это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы – без той Европы, которая является частью Альянса.
По словам президента, хотя концептуальные вопросы можно обсудить при посредничестве США, однако переход к утверждению гарантий безопасности и финансирования требует обязательного участия Европы.
Контакты с лидерами Финляндии, Норвегии и американской стороной
Владимир Зеленский заявил, что ночью 27 октября у него состоялся разговор с премьер-министром Норвегии и президентом Финляндии. Они обсудили повестку дня предстоящей трехсторонней встречи в Абу-Даби.
Утром того же дня лидеры Финляндии и Норвегии пообщались с Владимиром Путиным, изложили ему позицию Украины и выслушали его точку зрения. После чего они позвонили Зеленскому.
В принципе, они передали, что, похоже, у них сложилось ощущение, что россияне серьезно настроены на встречу в Абу-Даби. Тематикой должны стать такие вопросы: первые шаги по деэскалации, главные приоритеты для украинской стороны – в частности, в сфере безопасности, – и в целом прекращение этой войны.
Что касается встречи в Брюсселе, Владимир Зеленский сообщил, что американская сторона попросила изменить дату из-за проблем на Ближнем Востоке. В настоящее время Украина ожидает новых предложений.