Ракеты, вступление в ЕС и договоренности, как у Израиля: Зеленский назвал необходимые гарантии безопасности

Владимир Зеленский отмечает, что гарантиями безопасности для Украины было бы большое количество ракет, большая армия, инвестиции и членство в ЕС. Также президент называет договоренности, похожие на те, которые имеет от партнеров Израиль.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для NBC News.

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Какие гарантии безопасности нужны Украине

Так, в ответ на вопрос о гарантиях безопасности Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно от США большой пакет ракет как превентивный шаг. Украина не будет использовать, однако если россияне нападут – их применят быстро.

Но они будут размещены на нашей территории, не так, как это было перед полномасштабным вторжением, когда Белый дом наложил санкции и дал нам оружие после вторжения,

– сказал он.

Еще одной гарантией безопасности Зеленский назвал "большую армию", которая должна быть сравнима по численности с армией России, если Украина не является членом НАТО. По мнению гаранта, это была бы мощным сигналом – Путин не пойдет, если будет понимать, что Украина имеет такие же по численности Вооруженные Силы. Также Украина нуждается в инвестициях.

"Я думаю, Путин не будет атаковать ракетами производства, где мы являемся партнерами с Америкой", - сказал он.

Также Владимир Зеленский считает, что безопасной гарантией было бы членство Украины в Евросоюзе. Для Украины это особый рынок и ЕС очень заинтересован в наших продуктах.

"Мы должны быть в одинаковых финансовых условиях с Европейским Союзом. Мы хотим быть членом, мы разделяем те же ценности, мы имеем такое же законодательство. Это часть экономических гарантий безопасности для нас – быть немедленно частью ЕС, это также очень важно", – сказал он.

В то же время президент вспомнил гарантии безопасности Израиля. США, Франция, Великобритания и другие ребята, хотя Израиль не является членом НАТО начали защищать израильский народ от ракет Ирана. Украина нуждается в таких гарантиях.