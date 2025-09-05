Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость скорейшего запуска гарантий безопасности. Это должно произойти независимо от того, продолжаются боевые действия или нет.

Обещанные гарантии, по мнению Зеленского, должны начать действовать немедленно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Raiи Владимира Зеленского в телеграмме.

Смотрите также Путин пытается отказаться от любых переговоров, – Зеленский

Что Зеленский заявил об обещанных Украине гарантиях безопасности?

Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что речь идет не только о военной помощи, но и об экономических гарантиях. Он уточнил, что уже 26 государств выразили готовность присоединиться к поддержке Украины, назвав это "важным шагом вперед".

Что известно о гарантиях безопасности, которые может получить Украина?