Гарантии безопасности должны начать действовать немедленно, не дожидаясь прекращения огня, – Зеленский
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость запуска гарантий безопасности, которые должны начать действовать немедленно, независимо от боевых действий.
- 26 государств выразили готовность поддержать Украину, а 35 лидеров обсуждают политические и военные предложения по гарантиям безопасности.
- Европейские страны готовы предоставить гарантии безопасности Украине в день заключения мирного соглашения с Россией, а союзники завершили подготовку военных гарантий.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость скорейшего запуска гарантий безопасности. Это должно произойти независимо от того, продолжаются боевые действия или нет.
Обещанные гарантии, по мнению Зеленского, должны начать действовать немедленно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Raiи Владимира Зеленского в телеграмме.
Что Зеленский заявил об обещанных Украине гарантиях безопасности?
Важно, чтобы гарантии безопасности, обещанные странами, которые входят в "коалицию решительных", начали действовать немедленно, не дожидаясь окончания боевых действий,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что речь идет не только о военной помощи, но и об экономических гарантиях. Он уточнил, что уже 26 государств выразили готовность присоединиться к поддержке Украины, назвав это "важным шагом вперед".
Что известно о гарантиях безопасности, которые может получить Украина?
- По словам Зеленского, значительным фактором влияния на Москву могла бы стать поддержка действующего президента США Дональда Трампа вступления Украины в НАТО.
- 3 сентября во время встречи с Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности в день заключения мирного соглашения с Россией. Впоследствии он сообщил, что союзники завершили подготовку военных гарантий безопасности.
- 4 сентября стало известно, что 26 стран формально согласились направить контингент в Украину или предоставить определенные средства для обеспечения безопасности на море или в небе. 35 лидеров обсуждают политические и военные предложения по гарантиям безопасности для Украины.